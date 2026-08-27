Procurorul pistolar a fost prins într-un supermarket din Ilfov, după ce a fost dat în urmărire generală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 23:23

Procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, a fost găsit de polițiști într-un supermarket din județul Ilfov, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis joi arestarea sa preventivă. Magistratul fusese dat în urmărire generală, iar identificarea sa a avut loc în zona Ghermănești, potrivit unor surse judiciare.

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