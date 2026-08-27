Procurorul pistolar a fost prins într-un supermarket din Ilfov, după ce a fost dat în urmărire generală

Procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, a fost găsit de polițiști într-un supermarket din județul Ilfov, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis joi arestarea sa preventivă. Magistratul fusese dat în urmărire generală, iar identificarea sa a avut loc în zona Ghermănești, potrivit unor surse judiciare.
Procurorul a fost găsit în zona Snagov
Sursele Realitatea PLUS au spus că procurorul a fost prins într-un hypermarket din Ghermănești, la ieșirea de pe autostrada A3, în zona Snagov. Acesta a fost imobilizat și transportat la sediul Poliției Snagov. Ulterior, procurorul urmează să fie dus la Arestul Central.
Mandatul de arestare a venit după o primă decizie favorabilă procurorului
În urmă cu câteva zile, Curtea de Apel Alba Iulia respinsese propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.
Judecătorii au considerat neîntemeiată solicitarea și au dispus eliberarea imediată a lui Radu George Bucurică, în cazul în care acesta nu era reținut, arestat sau deținut într-un alt dosar.
Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia nu era definitivă, iar soluția putea fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare. Ulterior, Înalta Curte a decis arestarea preventivă a magistratului.
De ce este acuzat Radu George Bucurică
Procurorul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și ultraj.
Radu George Bucurică fusese reținut în baza unei ordonanțe emise pe 9 august 2026.
Dosarul are legătură cu un incident care ar fi avut loc într-un local public din Hunedoara. Potrivit acuzațiilor, procurorul ar fi provocat un scandal, iar după sosirea unui echipaj de poliție ar fi folosit un spray lacrimogen și ar fi tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenți.
Procurorul a negat că ar fi tras cu arma
Înaintea ședinței de judecată în care a fost analizată propunerea de arestare preventivă, Radu George Bucurică a respins acuzația că ar fi tras cu pistolul.
Magistratul a declarat că avea arma asupra sa pentru a se „autopăra”.
Întrebat de cine încerca să se apere, procurorul a susținut că există persoane care vor să îl „asasineze de mai mulți ani”. El a indicat drept amenințare „mafia din Banat”.
Radu George Bucurică a mai susținut că nu a mers la discotecă având arma asupra sa. Declarațiile au fost făcute înainte ca instanța să analizeze cererea de arestare preventivă.