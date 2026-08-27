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Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Noroc, joi, 27 august 2026. Premii de milioane de lei puse în joc
Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Noroc, joi, 27 august 2026.
Joi, 27 august 2026, au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Joker, categoria I a avut unul dintre cele mai mari reporturi ale zilei, de peste 4,84 milioane de lei.
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