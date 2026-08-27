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Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Noroc, joi, 27 august 2026. Premii de milioane de lei puse în joc

Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Noroc, joi, 27 august 2026.

Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Noroc, joi, 27 august 2026.

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 21:29

Joi, 27 august 2026, au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Joker, categoria I a avut unul dintre cele mai mari reporturi ale zilei, de peste 4,84 milioane de lei.

Rezultatele extragerilor de joi, 27 august

Numerele câștigătoare extrase la tragerile Loto de joi, 27 august 2026, sunt:

Loto 6/49: 39, 16, 28, 15, 2, 20

Noroc: 3 7 6 0 1 0 3

Joker: 34, 29, 41, 2, 5 + 11

Noroc Plus: 5 0 5 7 1 7

Loto 5/40: 36, 26, 35, 38, 27, 12

Super Noroc: 3 7 7 6 1 4

Report de peste 4,84 milioane de lei la Joker

La Joker, categoria I a avut un report de peste 4,84 milioane de lei, echivalentul a peste 920.500 de euro.

La categoria a II-a, reportul a depășit 440.600 de lei, respectiv peste 83.800 de euro.

Milioane de lei la Loto 6/49 și Noroc

La Loto 6/49, categoria I a avut în joc un report de peste 2,55 milioane de lei. Suma echivalează cu mai mult de 484.900 de euro.

La Noroc, reportul cumulat pus în joc a fost de peste 4,24 milioane de lei, adică mai mult de 807.700 de euro.

Ce premii au fost puse în joc la celelalte categorii

La Noroc Plus, categoria I a avut un report de peste 709.600 de lei, echivalentul a mai mult de 134.900 de euro.

La Loto 5/40, categoria I a avut un report de peste 663.100 de lei, respectiv peste 126.100 de euro.

La Super Noroc, reportul cumulat a depășit 405.800 de lei, suma fiind echivalentă cu peste 77.100 de euro.

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