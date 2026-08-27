Cum ne păcălesc magazinele să plătim la fel pentru mai puțin. Avertismentul ANPC

Publicat 27 aug. 2026, 17:39 Sursă Agerpres

Cumpărătorii pot ajunge să primească mai puțin dintr-un produs fără ca prețul afișat la raft să se schimbe. ANPC atrage atenția asupra fenomenului „shrinkflation”, prin care cantitatea este redusă, în timp ce prețul rămâne același sau nu scade într-o proporție corespunzătoare.

Distribuie articolul