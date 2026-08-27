Cum ne păcălesc magazinele să plătim la fel pentru mai puțin. Avertismentul ANPC

Cumpărătorii pot ajunge să primească mai puțin dintr-un produs fără ca prețul afișat la raft să se schimbe. ANPC atrage atenția asupra fenomenului „shrinkflation”, prin care cantitatea este redusă, în timp ce prețul rămâne același sau nu scade într-o proporție corespunzătoare.
Cantitatea scade, iar prețul poate rămâne același
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra unei practici care poate trece ușor neobservată la cumpărături. Este vorba despre „shrinkflation”, fenomen prin care producătorul reduce cantitatea unui produs, fără să modifice prețul sau fără să îl reducă proporțional cu diminuarea cantității.
Pentru consumator, efectul este simplu. La aceeași sumă de bani, cantitatea cumpărată poate fi mai mică decât înainte, chiar dacă produsul pare, la prima vedere, neschimbat.
Potrivit unui comunicat transmis de ANPC și citat de Agerpres, modificarea nu este întotdeauna sesizată de cumpărători. Ambalajul poate arăta asemănător, iar atenția acordată prețului afișat poate face ca diferența de cantitate să treacă neobservată.
Fenomenul poate deveni mai important în cazul produselor cumpărate frecvent. O reducere aparent mică a cantității, repetată la fiecare achiziție, poate avea un efect asupra cheltuielilor de la sfârșitul lunii.
ANPC explică atunci când apare problema pentru consumator
Autoritatea precizează că simpla diminuare a cantității unui produs nu înseamnă automat că legea este încălcată. Problema apare atunci când cumpărătorul nu este informat transparent despre schimbare sau când modul în care produsul este prezentat poate crea o impresie greșită asupra cantității pe care o primește.
„Cum îi afectează 'shrinkflation' pe consumatori? În cazul produselor achiziționate în mod constant, diminuarea cantității poate avea un impact considerabil asupra bugetului lunar al consumatorilor. Fenomenul poate viza o categorie largă de produse, de la alimente și produse de uz casnic până la produse destinate îngrijirii personale. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă, în sine, o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare, iar prezentarea produsului sau informațiile oferite sunt de natură să îl inducă în eroare cu privire la cantitatea achiziționată”, se menționează în comunicat.
Astfel, diferența dintre o simplă modificare a cantității și o situație care poate reprezenta o problemă pentru consumator ține de transparența informațiilor prezentate la vânzare.
Prețul pe kilogram sau litru poate arăta diferența
ANPC le recomandă cumpărătorilor să nu se uite doar la suma pe care o achită pentru produs. Un indicator important este prețul raportat la unitatea de măsură.
Cantitatea netă înscrisă pe ambalaj trebuie verificată înainte de cumpărare, iar prețul pe kilogram sau pe litru poate oferi o imagine mai clară asupra costului real al produsului.
Această comparație poate fi relevantă mai ales atunci când ambalajul se schimbă sau când un produs este disponibil în variante cu cantități diferite.
Cumpărătorii sunt astfel încurajați să compare costul raportat la aceeași unitate de măsură, nu doar prețul final afișat pentru ambalaj.
Ambalajul poate crea impresia că produsul a rămas neschimbat
Un alt aspect asupra căruia ANPC atrage atenția este aspectul ambalajului. Dimensiunea sau designul recipientului nu sunt suficiente pentru a determina cantitatea efectivă pe care o conține produsul.
Un ambalaj asemănător celui folosit anterior poate face ca o eventuală reducere a cantității să nu fie observată imediat. Din acest motiv, informația privind cantitatea netă are o importanță mai mare decât impresia vizuală oferită de ambalaj.
ANPC recomandă, de asemenea, compararea aceluiași produs în timp. În cazul în care ambalajul suferă modificări, cumpărătorii pot verifica dacă s-a schimbat și cantitatea netă înscrisă pe acesta.
„Consumatorii nu trebuie să se limiteze la compararea prețului final sau la aspectul ambalajului. Ce pot face consumatorii? ANPC recomandă consumatorilor: să verifice cantitatea netă înainte de achiziționare; să compare prețul pe kilogram/litru/bucată, după caz; să compare aceeași marcă și același produs în timp, atunci când observă modificări ale ambalajului; să nu se lase influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat; să păstreze bonul fiscal și, atunci când consideră că au fost induși în eroare, să se adreseze ANPC”, spun reprezentanții instituției.
Ce pot verifica românii înainte să plătească
Recomandarea ANPC este ca verificarea să înceapă cu cantitatea netă înscrisă pe produs. Aceasta poate fi comparată cu cantitatea unui produs similar cumpărat anterior sau cu alte variante disponibile la raft.
Următorul element este prețul pe unitatea de măsură. Pentru anumite produse, comparația se face la kilogram, pentru altele la litru sau la bucată, în funcție de modul în care este comercializat produsul.
Consumatorii sunt sfătuiți să urmărească și eventualele schimbări ale ambalajului și să compare aceeași marcă și același produs în timp. O modificare vizuală a ambalajului poate fi un motiv pentru verificarea cantității nete.
ANPC recomandă ca bonul fiscal să fie păstrat după cumpărare. În situația în care un consumator consideră că a fost indus în eroare în legătură cu produsul achiziționat, acesta se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.