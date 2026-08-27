Primăria Sectorului 3 organizează concursul „Gospodarii Sectorului 3”. 500.000 de lei pentru asociațiile de proprietari din #sectorulverde

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 12:40

Asociațiile de proprietari din Sectorul 3 se pot înscrie, în perioada 1-15 septembrie 2026, la concursul „Gospodarii Sectorului 3”, un program prin care Primăria premiază comunitățile care își întrețin cel mai bine spațiile comune, grădinile de bloc și zonele de colectare a deșeurilor. Bugetul alocat este de 500.000 de lei, iar 60 de asociații vor fi premiate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre gospodarii sectorului 3