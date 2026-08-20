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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, mesaj după distrugerea dronei de lângă Neptun Deep: „Condamn ferm aceste incidente iresponsabile din partea Federației Ruse”

Președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 13:50
Actualizat20 aug. 2026, 14:00

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj dur după operațiunea în care două avioane F‑16 ale Forțelor Aeriene Române au distrus o dronă maritimă aflată în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Șeful statului a felicitat piloții și Garda de Coastă pentru reacția rapidă și coordonarea impecabilă a intervenției.

Într-o postare pe X, acțiunea a fost „o cursă contra cronometru”, în care obiectivul principal a fost protejarea personalului care lucrează pe platformă și menținerea infrastructurii energetice strategice în afara oricărui pericol. Președintele a subliniat că astfel de incidente pun presiune directă pe securitatea regională.

Nicușor Dan a condamnat ferm intensificarea acestor acțiuni „iresponsabile” din partea Federației Ruse, afirmând că România rămâne vigilentă și pregătită să răspundă oricărei provocări, alături de aliații NATO.

Operațiunea de la Neptun Deep este considerată una dintre cele mai sensibile intervenții din ultima perioadă, având în vedere proximitatea față de infrastructura energetică offshore și riscurile asociate.

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