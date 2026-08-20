Nicușor Dan, mesaj după distrugerea dronei de lângă Neptun Deep: „Condamn ferm aceste incidente iresponsabile din partea Federației Ruse”

Publicat 20 aug. 2026, 13:50 Actualizat 20 aug. 2026, 14:00

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj dur după operațiunea în care două avioane F‑16 ale Forțelor Aeriene Române au distrus o dronă maritimă aflată în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Șeful statului a felicitat piloții și Garda de Coastă pentru reacția rapidă și coordonarea impecabilă a intervenției.

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