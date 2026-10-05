USR cere anticipate, după discuțiile cu Nicușor Dan: „I-am spus că este cea mai sinceră soluție față de români” – Dominic Fritz

Dominic Fritz insistă pentru alegeri anticipate după consultările de la Cotroceni. Liderul USR susține că aceasta este cea mai sinceră soluție pentru ieșirea din criza politică. La finalul negocierilor desfășurate luni la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, Fritz, a declarat că partidul său continuă să susțină organizarea alegerilor anticipate, pe care le consideră cea mai corectă variantă în actualul context politic.
„I-am spus președintelui că soluția anticipatelor este nu doar continuarea, ci și cea mai sinceră soluție față de români, care așteaptă ca această criză să se termine”, a afirmat Dominic Fritz.
Fritz „Soluția anticipatelor este cea mai sinceră față de români”
Cred că, din nou, majorități, mai ales între PSD și AUR, ar avea puteri depline și, mai ales, că n-ar fi un guvern cu rezultate. Tocmai acesta este motivul pentru care i-am spus președintelui că credem că soluția anticipatelor este soluția nu doar constituțională, ci și cea mai sinceră față de români, care se așteaptă ca această criză să se termine.
Toți cei care am fost astăzi aici, la Cotroceni, am primit în ultimele săptămâni multe mesaje din partea cetățenilor: firme care nu mai angajează oameni pentru că nu știu care va fi regimul fiscal la anul, cetățeni care așteaptă programări la spital, oameni care nu mai știu cum să plătească facturile.
Tocmai de aceea este nevoie de o soluție care rezolvă problemele românilor, nu care le periclitează, nu o soluție care doar dă aparența stabilității și prelungește această criză în care ne-au aruncat PSD și AUR când au dat jos Guvernul.
Încă o dată, de aceea susținem alegeri anticipate pentru oameni. Evident că președintele poate să facă o nominalizare și, evident, că vom sta de vorbă cu premierul nominalizat de el, dacă va alege să facă această nominalizare.
Îi vom pune tocmai aceste întrebări: cu ce majoritate va livra acest premier rezultatele de care au nevoie românii? Cu ce majoritate se va lupta pentru o scădere a prețurilor la energie? Cu ce majoritate va putea să facă reforme în justiție, pentru a reda oamenilor încrederea în justiție? Cu ce majoritate poate să se asigure că deficitul nu va crește din nou, ceea ce ar duce din nou la inflație și așa mai departe?
Acestea sunt temele pe care le vom pune pe masă în discuția noastră cu premierul nominalizat. Dar încrederea noastră că o soluție bazată pe aranjamente politice, în acest moment, mai poate duce la un rezultat bun pentru România este foarte mică.
Fritz: „Premier independent nu există. Premierul este dependent de o majoritate în Parlament”
Aș vrea să răspund la două sintagme pe care le-ați folosit: „independent” și „consens cu PSD”.
Premier independent nu există. Premierul este dependent de o majoritate în Parlament, iar noi credem că această majoritate trebuie să fie asumată, adică la vedere. Totodată, această majoritate trebuie să fie coerentă, adică să meargă într-o singură direcție, nu în trei direcții deodată.
Momentan nu vedem această majoritate în Parlament, chiar dacă, încă o dată, într-o anumită zi s-ar putea întruni 233 de voturi pentru premier și miniștrii săi.
Iar a doua sintagmă folosită de dumneavoastră este consensul cu PSD. Noi am negociat un guvern cu PSD timp de câteva săptămâni anul trecut și am văzut că, din nou și din nou, PSD a refuzat să-și respecte cuvântul și să respecte acest consens.
Tocmai de aceea vedem că PSD, de fapt, își dorește opusul a ceea ce am convenit atunci. Nu mai vrea reforme, ci protejarea privilegiaților. Tocmai de aceea nu credem că un consens cu PSD este posibil.
Fritz „Mă aștept ca PNL să rămână fidel principiilor pentru care s-a luptat”
Noi am fost la consultări în timpul declarațiilor, de aceea nu le-am urmărit. Eu mă aștept ca PNL să rămână fidel principiilor pentru care s-a luptat în ultimele săptămâni și luni.
Mă aștept ca ținta noastră, obiectivul nostru comun de a câștiga împreună următoarele alegeri, ori de câte ori vor fi acestea, să rămână valabil.
Dincolo de asta, evident că PNL trebuie să ia propriile decizii despre cum rezolvăm această criză, a declarat Dominic Fritz