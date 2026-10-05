USR cere anticipate, după discuțiile cu Nicușor Dan: „I-am spus că este cea mai sinceră soluție față de români” – Dominic Fritz

Publicat 5 oct. 2026, 16:33 Actualizat 5 oct. 2026, 17:26

Dominic Fritz insistă pentru alegeri anticipate după consultările de la Cotroceni. Liderul USR susține că aceasta este cea mai sinceră soluție pentru ieșirea din criza politică. La finalul negocierilor desfășurate luni la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, Fritz, a declarat că partidul său continuă să susțină organizarea alegerilor anticipate, pe care le consideră cea mai corectă variantă în actualul context politic.

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