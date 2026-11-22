Elena Udrea lansează acuzații privind implicarea lui George Soros în politica românească și susține că miliardarul american ar fi intervenit personal pe lângă fostul președinte Traian Băsescu în timpul alegerilor prezidențiale din 2014. Fostul ministru afirmă că Soros i-ar fi cerut lui Băsescu să o susțină pe Monica Macovei, în detrimentul său. Udrea îl acuză și pe Florian Coldea că s-ar fi aflat în spatele unei strategii prin care Macovei ar fi fost folosită pentru a-i reduce șansele electorale.
Elena Udrea susține că George Soros l-ar fi sunat personal pe Traian Băsescu
Într-o discuție cu Ion Cristoiu, Elena Udrea a vorbit despre presupusa influență a lui George Soros asupra scenei politice din România și a readus în atenție alegerile prezidențiale din 2014, când a candidat împotriva Monicăi Macovei.
Fostul ministru susține că omul de afaceri american ar fi intervenit direct în competiția electorală, încercând să obțină sprijinul lui Traian Băsescu pentru Monica Macovei. Potrivit Elenei Udrea, aceasta ar fi beneficiat și de susținerea unor persoane din sistemul de informații, care ar fi urmărit să îi diminueze numărul de voturi.
Declarațiile fostului ministru aduc din nou în discuție rivalitățile politice din perioada în care Traian Băsescu se afla la finalul mandatului prezidențial. Udrea consideră că intrarea Monicăi Macovei în competiție nu ar fi fost întâmplătoare, ci ar fi făcut parte dintr-o strategie menită să îi fragmenteze electoratul.
Florian Coldea, acuzat că ar fi orchestrat o strategie împotriva Elenei Udrea
Elena Udrea îl indică pe Florian Coldea drept una dintre persoanele care s-ar fi aflat în spatele candidaturii Monicăi Macovei. Fostul ministru susține că aceasta ar fi primit un obiectiv electoral din partea unui sistem coordonat, în opinia sa, de fostul oficial al serviciilor de informații. Udrea consideră că Monica Macovei avea un profil politic suficient de apropiat de al său pentru a atrage o parte dintre alegătorii care ar fi putut să o voteze. Ambele erau asociate, în spațiul public, cu fostul președinte Traian Băsescu, iar această asemănare ar fi fost folosită pentru a împărți voturile aceluiași electorat.
În interpretarea fostului ministru, candidatura Monicăi Macovei ar fi avut astfel și rolul de a-i slăbi poziția în cursa prezidențială. Udrea susține că această strategie ar fi fost folosită atât în competițiile interne de partid, cât și la alegerile pentru Președinția României.
Elena Udrea vorbește despre influența lui Soros asupra liderilor politici europeni
Fostul ministru nu s-a limitat la episodul alegerilor prezidențiale din România. În aceeași discuție, Elena Udrea a susținut că George Soros ar exercita o influență importantă și asupra politicii europene, făcând referire la mai multe femei aflate în funcții de conducere. Udrea le-a menționat pe Roberta Metsola, Ursula von der Leyen și Kaja Kallas, dar și Republica Moldova, despre care afirmă că ar reprezenta o zonă de interes important pentru rețelele politice și civice asociate lui Soros. Fostul ministru a prezentat și propria interpretare asupra modului în care omul de afaceri american ar prefera să își construiască influența politică, susținând că acesta ar favoriza persoane pe care le consideră mai ușor de coordonat, în locul unor lideri independenți.
Întrebată de Ion Cristoiu de ce nu ar fi fost ea însăși atrasă în această presupusă rețea de influență, Elena Udrea a răspuns că nu se consideră apropiată de George Soros și de ideile politice asociate acestuia.