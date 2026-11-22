Publicat 22 nov. 2026, 07:50 Sursă Realitatea PLUS

Elena Udrea lansează acuzații privind implicarea lui George Soros în politica românească și susține că miliardarul american ar fi intervenit personal pe lângă fostul președinte Traian Băsescu în timpul alegerilor prezidențiale din 2014. Fostul ministru afirmă că Soros i-ar fi cerut lui Băsescu să o susțină pe Monica Macovei, în detrimentul său. Udrea îl acuză și pe Florian Coldea că s-ar fi aflat în spatele unei strategii prin care Macovei ar fi fost folosită pentru a-i reduce șansele electorale.

Distribuie articolul