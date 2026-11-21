Publicat 21 nov. 2026, 22:41 Actualizat 21 nov. 2026, 22:43 Sursă Realitatea PLUS

Elena Udrea a declarat sâmbătă seară, la emisiunea „Arhitectura Puterii”, de la Realitatea Plus, că structurile de influență asociate lui George Soros, care au pierdut teren în România, s-ar fi mutat la Chișinău, unde ar beneficia de susținerea Maiei Sandu. Fostul ministru al Turismului a susținut că și Laura Codruța Kövesi ar încerca să își facă loc în Republica Moldova.

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