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Elena Udrea, dezvăluiri despre mutarea structurilor de influență din România: ”Kövesi încearcă să își facă loc în Chișinău”
Publicat21 nov. 2026, 22:41
Actualizat21 nov. 2026, 22:43
SursăRealitatea PLUS
Elena Udrea a declarat sâmbătă seară, la emisiunea „Arhitectura Puterii”, de la Realitatea Plus, că structurile de influență asociate lui George Soros, care au pierdut teren în România, s-ar fi mutat la Chișinău, unde ar beneficia de susținerea Maiei Sandu. Fostul ministru al Turismului a susținut că și Laura Codruța Kövesi ar încerca să își facă loc în Republica Moldova.
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