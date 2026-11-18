Publicat 18 nov. 2026, 15:19 Actualizat 18 nov. 2026, 15:29 Sursă Realitatea PLUS

Sunt mize uriașe în spatele întâlnirii trilaterale dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin. Cei trei lideri urmează să discute despre armele nucleare și dacă numărul acestora va trebui redus la nivel global. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, explică detaliile cu privire la programul și temele cruciale care se află pe agenda celor trei șefi de stat.

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