Sunt mize uriașe în spatele întâlnirii trilaterale dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin. Cei trei lideri urmează să discute despre armele nucleare și dacă numărul acestora va trebui redus la nivel global. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, explică detaliile cu privire la programul și temele cruciale care se află pe agenda celor trei șefi de stat.
Ca să înțelegem ce se joacă mâine ne trebuie un singur desen, un triunghi. Prima latură, Trump și Xi, se întâlnesc mâine dimineață la 6:45, ora României. Pe masa discuțiilor se află comerțul și cipurile pentru inteligența artificială, adică tehnologia pe care se construiește puterea acestui secol. Xi a arătat deja cât de mult contează întâlnirea, a renunțat la protocol și l-a așteptat personal pe Trump la scara avionului.
A doua latură s-a tras chiar astăzi, cu câteva ore înainte să aterizeze Trump la Shenzhen. Xi s-a întâlnit cu Vladimir Putin și a cerut o cooperare mai strânsă între guvernele și armatele celor două țări. Deci, avem armate. Același lider care întinde covorul roșu pentru Washington, strânge rândurile cu Moscova.
A treia latură este cea mai fragilă, de aceea o desenez punctat între Trump și Vladimir Putin. Kremlinul spune că vrea o întâlnire separată Trump-Putin despre Ucraina.
Pe programul oficial al Casei Albe, întâlnirea aceasta nu există, iar în mijloc este motivul pentru care stau toți trei la aceeași masă: armele nucleare.
La 8:30 are loc prima întâlnire între acești trei lideri, liderii celor mai mari puteri nucleare ale lumii. Așadar, Beijingul a respins până acum orice negociere de acest fel.
Din desen lipsește Europa, care este în afara triunghiului. Se discută despre arme nucleare și, poate, despre Ucraina, adică despre securitatea europeană, iar Europa nu are scaun la masă.
Trump pleacă spre Washington imediat după întâlnirea în trei. Despre vizită va vorbi și într-un interviu exclusiv pentru Fox News. Pentru mâine rămâne însă o singură întrebare: cine stabilește, de fapt, regulile acestui triunghi?