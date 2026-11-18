Publicat 18 nov. 2026, 12:11 Actualizat 18 nov. 2026, 12:12

Un cetățean pakistanez în vârstă de 48 de ani a fost condamnat la 27 de ani și jumătate de închisoare în Statele Unite, după ce a fost găsit vinovat de implicare într-un mega-complot care urmărea asasinarea președintelui Donald Trump și a altor oficiali americani de rang înalt, la indicațiile unor reprezentanți ai Iranului, relatează Reuters, care citează Departamentul de Justiție al SUA.

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