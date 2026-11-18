Un cetățean pakistanez în vârstă de 48 de ani a fost condamnat la 27 de ani și jumătate de închisoare în Statele Unite, după ce a fost găsit vinovat de implicare într-un mega-complot care urmărea asasinarea președintelui Donald Trump și a altor oficiali americani de rang înalt, la indicațiile unor reprezentanți ai Iranului, relatează Reuters, care citează Departamentul de Justiție al SUA.
Bărbatul, pe numele său Asif Merchant, a primit o pedeapsă de 27 de ani și jumătate de închisoare, marți, 17 noiembrie, în urma unei decizii pronunțate de un judecător federal, la tribunalul din Brooklyn, New York.
Potrivit Departamentului american al Justiției, Merchant a fost condamnat pentru tentativă de comitere a unui act de terorism care depășește granițele naționale și pentru implicare într-un plan de asasinat la comandă, scrie Reuters.
Cine ar fi pus la cale complotul
Potrivit procurorilor americani, Merchant a încercat, în 2024, să recruteze persoane din Statele Unite pentru a organiza asasinarea unor politicieni americani. Printre posibilele ținte se numărau Donald Trump, Joe Biden, care ocupa atunci funcția de președinte al SUA, și Nikki Haley, fost ambasador al Statelor Unite la ONU și contracandidată a lui Trump în cursa pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2024.
Anchetatorii susțin că planul urmărea răzbunarea Iranului pentru uciderea generalului Qassem Soleimani, comandant militar iranian eliminat în ianuarie 2020, în urma unui atac cu dronă ordonat de administrația Trump.
Merchant ar fi acționat în numele Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), structura militară și de securitate a Iranului. Potrivit Departamentului american al Justiției, acesta ar fi fost instruit de un reprezentant iranian și trimis în SUA pentru a identifica persoane dispuse să execute asasinatele, se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii americani.
Planul, dejucat de Biroul Federal de Investigații (FBI)
Autoritățile americane au reușit să împiedice punerea în aplicare a complotului înainte ca un atac să aibă loc. În aprilie 2024, Merchant a contactat o persoană din Statele Unite pentru a-l ajuta să-și ducă planul la îndeplinire. Aceasta a alertat autoritățile și a devenit, astfel, informatorul FBI.
Ulterior, Merchant a intrat în contact cu persoane pe care le considera asasini plătiți, însă acestea erau, în realitate, agenți sub acoperire ai forțelor de ordine americane. Potrivit procurorilor, pakistanezul le-a oferit un avans de 5.000 de dolari pentru a pune în aplicare planul.
Acesta a fost arestat la 12 iulie 2024, în statul Texas, înainte de a părăsi teritoriul american. În martie 2026, un juriu federal l-a găsit vinovat de acuzațiile formulate împotriva sa.
Ce le-a spus Merchant anchetatorilor
În timpul procesului, Asif Merchant a declarat că s-a implicat în complot sub presiunea reprezentanților Gărzii Revoluționare Iraniene și că a încercat să-și protejeze familia, aflată la Teheran. Acesta a susținut că nu a primit ordinul de a ucide o anumită persoană, însă că interlocutorul său iranian a menționat trei potențiale ținte în cadrul discuțiilor purtate în capitala Iranului.
Teheranul a negat că ar fi organizat sau susținut un plan de asasinare a lui Donald Trump ori a altor oficiali americani.
Condamnarea vine într-un context de tensiuni extreme între Washington și Teheran, pe fondul conflictului militar dintre SUA, Israel și Iran, început la sfârșitul lunii februarie 2026.