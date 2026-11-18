Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 nov. 2026, 11:19

Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 pe scara ML s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la granița dintre Grecia și Bulgaria. Seismul a fost înregistrat la ora 03:16:57, ora României, la o adâncime de numai 6,2 kilometri. Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe din Bulgaria, dar și la nord de Kavala, în Grecia, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

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