Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 nov. 2026, 08:54

Vortexul polar arctic, un ansamblu de curenți de aer foarte puternici care menține în mod normal aerul extrem de rece deasupra Polului Nord, slăbește neobișnuit de devreme în acest an, avertizează meteorologii. Fenomenul nu înseamnă automat că Europa va avea parte de o iarnă extrem de geroasă, însă poate crește riscul unor perioade cu temperaturi mai scăzute și vreme mai uscată în anumite regiuni ale emisferei nordice. O eventuală perturbare a vortexului polar ar putea favoriza inclusiv pătrunderea aerului rece în Europa, prin întreruperea circulației obișnuite a maselor de aer mai blând dinspre Atlantic.

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