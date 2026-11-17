Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 17 nov. 2026, 23:04

Avioane de luptă americane au atacat marți, 17 noiembrie 2026, o instalație militară de pe insula iraniană Qeshm, situată în Strâmtoarea Ormuz. Un oficial militar american a declarat că ținta a fost un amplasament de lansare a rachetelor aparținând Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Potrivit acestuia, operațiunea a fost prezentată drept o acțiune de autoapărare, ca răspuns la atacurile iraniene asupra personalului și echipamentelor americane.

Distribuie articolul