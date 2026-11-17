Avioane de luptă americane au atacat marți, 17 noiembrie 2026, o instalație militară de pe insula iraniană Qeshm, situată în Strâmtoarea Ormuz. Un oficial militar american a declarat că ținta a fost un amplasament de lansare a rachetelor aparținând Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Potrivit acestuia, operațiunea a fost prezentată drept o acțiune de autoapărare, ca răspuns la atacurile iraniene asupra personalului și echipamentelor americane.
Explozii și coloane de fum pe insulă
Agenția iraniană IRNA a relatat că pe insula Qeshm s-au auzit cinci sau șase explozii în cursul zilei de marți. Presa iraniană a scris că una dintre ținte ar fi fost un lansator de rachete antiaeriene din zona Nariman, însă detaliile privind instalațiile lovite nu au fost confirmate independent.
Potrivit lui Ahmad Nafisi, adjunctul guvernatorului provinciei Hormozgan, situația de pe insulă era sub control, iar serviciile de intervenție și instituțiile locale se aflau în stare de alertă. Nu au fost anunțate victime sau pagube în zonele locuite.
Oficialul american citat de Reuters a precizat că avioanele au folosit muniție de precizie și au vizat o instalație de lansare a rachetelor a Gardienilor Revoluției. Washingtonul a justificat atacul prin necesitatea de a proteja personalul și bunurile militare americane din regiune.
Atacul iranian asupra unei baze americane din Bahrain
Loviturile de pe Qeshm au avut loc în aceeași zi în care Gardienii Revoluției au anunțat că au atacat cu drone un sistem radar operat de forțele americane la baza aeriană Sheikh Isa din Bahrain.
IRGC a prezentat operațiunea drept un răspuns la ceea ce a numit încălcări repetate ale spațiului aerian iranian de către drone militare americane. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis însă că mai multe drone iraniene lansate spre Bahrain au fost interceptate. Potrivit armatei americane, atacul nu a provocat pagube echipamentelor și nici victime în rândul personalului american.
De ce este importantă insula Qeshm
Qeshm este cea mai mare insulă din Golful Persic și se află într-o poziție strategică, în apropierea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează o parte importantă din transporturile mondiale de petrol.
Zona are o importanță militară și comercială majoră, iar orice confruntare între forțele americane și cele iraniene în apropierea strâmtorii poate afecta traficul maritim și securitatea transporturilor energetice.
Atacurile de marți au loc pe fondul confruntărilor repetate din regiune și al acuzațiilor reciproce privind loviturile asupra infrastructurii militare și a navelor.