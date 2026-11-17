Publicat 17 nov. 2026, 22:35 Actualizat 17 nov. 2026, 22:36

Un incident neobișnuit produs la o groapă de gunoi din California a determinat autoritățile din comitatul Los Angeles să emită un ordin de urgență sanitară și să ceară relocarea temporară a locuitorilor afectați de mirosurile puternice. Un nor uriaș, format din gaze și fragmente de deșeuri în descompunere, a fost aruncat în aer după ce muncitorii care efectuau lucrări de foraj au intersectat un depozit subteran de gaze sub presiune.

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