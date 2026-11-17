Un incident neobișnuit produs la o groapă de gunoi din California a determinat autoritățile din comitatul Los Angeles să emită un ordin de urgență sanitară și să ceară relocarea temporară a locuitorilor afectați de mirosurile puternice. Un nor uriaș, format din gaze și fragmente de deșeuri în descompunere, a fost aruncat în aer după ce muncitorii care efectuau lucrări de foraj au intersectat un depozit subteran de gaze sub presiune.
Incidentul s-a produs luni, 16 noiembrie 2026, la depozitul de deșeuri Chiquita Canyon din Castaic, la nord de Los Angeles. Imaginile surprinse la fața locului arată o coloană întunecată care s-a ridicat la sute de metri deasupra gropii de gunoi, înainte ca norul să își schimbe culoarea și să se diminueze.
Un depozit de gaze a fost eliberat în timpul lucrărilor de foraj
Potrivit pompierilor din comitatul Los Angeles, muncitorii efectuau lucrări pentru instalarea unui puț nou, la aproximativ 150 de metri adâncime, când au întâlnit un buzunar de gaze acumulate în interiorul depozitului.
Gazul a ieșit cu presiune prin deschiderea realizată de echipele de lucru și a antrenat fragmente mici de gunoi aflat în descompunere. Acestea au format norul întunecat care a putut fi observat de la distanță.
Șase persoane au fost transportate la spital cu răni considerate minore, potrivit informațiilor furnizate de departamentul de pompieri. Echipele specializate în intervenții cu materiale periculoase au verificat zona și au monitorizat calitatea aerului.
Locuitorii din apropiere au fost avertizați să rămână în case
Norul și mirosurile puternice au determinat autoritățile să emită avertizări pentru mai multe comunități din apropierea depozitului.
Locuitorilor li s-a recomandat să rămână în interior, să închidă ferestrele și ușile și să evite zona din jurul gropii de gunoi. De asemenea, oamenii au fost sfătuiți să fie pregătiți să evacueze locuințele dacă situația o va impune.
Până luni seara, norul se redusese considerabil, iar avertizările de evacuare au fost ridicate.
Ordin de urgență sanitară: operatorul trebuie să ofere cazare temporară
Departamentul de Sănătate Publică din comitatul Los Angeles a emis pe 16 noiembrie o directivă prin care operatorii depozitului sunt obligați să ofere ajutor imediat comunităților afectate.
Printre măsurile solicitate se numără cazare temporară la hotel pentru persoanele care doresc să părăsească zona, spații interioare cu aer filtrat, transport și echipamente de purificare a aerului pentru locuințe.
Măsura vine după ani de reclamații privind mirosurile și problemele de mediu asociate depozitului. Groapa de gunoi a fost închisă pentru primirea deșeurilor în ianuarie 2025, însă în interior continuă să existe o reacție chimică subterană care produce căldură și gaze.
Depozitul este vizat și de un proces pentru presupuse încălcări de mediu
Chiquita Canyon Landfill se întinde pe aproximativ 639 de acri și a fost în centrul mai multor controverse legate de gestionarea deșeurilor și de efectele asupra comunităților din apropiere.
În octombrie 2026, procurorul general al Californiei, Rob Bonta, și Departamentul pentru Controlul Substanțelor Toxice au intentat un proces împotriva operatorilor depozitului. Autoritățile acuză companiile de încălcări legate de gestionarea deșeurilor periculoase și susțin că problemele de la amplasament au afectat sănătatea locuitorilor din zonă. Operatorul a contestat acuzațiile.
După incidentul din 16 noiembrie, reprezentanții companiei au declarat că lucrările de foraj au fost oprite imediat și că sunt în contact cu autoritățile locale și de mediu.
Ancheta urmează să stabilească exact cum s-a produs incidentul și dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță.