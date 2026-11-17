Germania și Norvegia vor trimite Ucrainei rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, necesare în regim de urgență pentru interceptarea rachetelor balistice lansate de Rusia, a anunțat marți ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit AFP.
Germania și Norvegia alocă 300 de milioane de dolari pentru apărarea Ucrainei
Germania și Norvegia vor achiziționa împreună rachete interceptoare de fabricație americană pentru sistemele Patriot, în valoare de aproximativ 300 de milioane de dolari (circa 273 de milioane de euro). Ucraina consideră aceste rachete printre cele mai eficiente mijloace de interceptare a rachetelor balistice lansate aproape zilnic de armata rusă asupra orașelor și infrastructurii sale.
Aceste interceptoare nu sunt disponibile în Europa, astfel că aliații Ucrainei sunt nevoiți să le achiziționeze direct din Statele Unite, prin intermediul programului de sprijin militar pentru Kiev, denumit PURL.
Totuși, după izbucnirea războiului împotriva Iranului, disponibilitatea acestor rachete a scăzut considerabil. La sfârșitul lunii octombrie, Ucraina anunța că primește doar 12 interceptoare de acest tip pe lună, un număr insuficient pentru necesitățile sale de apărare antiaeriană.
Germania a contribuit deja cu sute de milioane de euro la acest program, prin intermediul a patru pachete anterioare de ajutor militar destinate Ucrainei.
Potrivit NATO, aliații Kievului au cheltuit până acum peste 10 miliarde de dolari pentru achiziționarea de armament american prin programul PURL.
Noi discuții privind sprijinul militar pentru Ucraina
Marți după-amiază, Boris Pistorius urmează să participe, la sediul NATO din Bruxelles, la o reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina. Întâlnirea reunește aliații Kievului și are ca obiectiv discutarea unor noi modalități de acordare a sprijinului militar.
La reuniune va participa și secretarul adjunct al Apărării din SUA, Elbridge Colby, care urmează să fie prezent și la discuțiile cu miniștrii apărării din Uniunea Europeană.