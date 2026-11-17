Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 nov. 2026, 14:55

Germania și Norvegia vor trimite Ucrainei rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, necesare în regim de urgență pentru interceptarea rachetelor balistice lansate de Rusia, a anunțat marți ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit AFP.

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