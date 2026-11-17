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Extern· 1 min citire
Explozii în capitala Bahrainului, după alerte de securitate. Iranul anunţă că a lovit un radar american
FOTO: Profimedia
Publicat17 nov. 2026, 10:19
Actualizat17 nov. 2026, 10:21
Mai multe explozii au fost auzite în Manama, capitala Bahrainului, la doar câteva minute după ce locuitorii au primit alerte pe telefoanele mobile, prin care erau avertizați asupra unui posibil pericol și îndemnați să se adăpostească.
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