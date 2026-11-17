Publicat 17 nov. 2026, 10:19 Actualizat 17 nov. 2026, 10:21

Mai multe explozii au fost auzite în Manama, capitala Bahrainului, la doar câteva minute după ce locuitorii au primit alerte pe telefoanele mobile, prin care erau avertizați asupra unui posibil pericol și îndemnați să se adăpostească.

Distribuie articolul