Kate și prințul William, în India. Primul turneu oficial împreună după patru ani

Prințesa de Wales, Kate, îl însoțește pe soțul său, prințul William, într-o vizită oficială de trei zile în India, marcând primul turneu extern pe care cei doi îl efectuează împreună în ultimii patru ani. Cuplul a ajuns luni, 16 noiembrie 2026, la Mumbai, unde va participa la evenimente dedicate inovației, sustenabilității și relațiilor dintre Regatul Unit și India.
Principalul moment al vizitei va fi ceremonia de decernare a premiilor Earthshot Prize, programată marți, 17 noiembrie. Distincțiile, înființate de prințul William în 2020, recompensează proiecte și soluții menite să contribuie la protejarea mediului. Cinci câștigători vor primi câte un milion de lire sterline pentru dezvoltarea inițiativelor lor.
Prima vizită oficială împreună după patru ani
Ultima deplasare oficială în străinătate a lui William și Kate împreună a avut loc în decembrie 2022, când au mers la Boston, în Statele Unite, pentru evenimentele organizate în jurul premiilor Earthshot. Înainte de aceasta, cei doi au vizitat India în 2016, când au ajuns la Mumbai, New Delhi și Agra, inclusiv la celebrul Taj Mahal.
Pentru Kate, revenirea în India are o semnificație aparte. Este cea mai importantă deplasare internațională a prințesei de la tratamentul pentru cancer urmat în 2024. Ea a anunțat în ianuarie 2025 că boala se află în remisie, însă a vorbit în repetate rânduri despre dificultățile recuperării și despre faptul că revenirea la ritmul obișnuit nu este întotdeauna liniară.
Prințul William a fondat Earthshot Prize în 2020, cu scopul de a identifica și susține soluții concrete pentru unele dintre cele mai mari probleme de mediu ale planetei. În fiecare an sunt desemnați cinci câștigători, fiecare urmând să primească un milion de lire sterline pentru extinderea proiectului său.
Ceremonia de marți va reuni personalități din sport, film și muzică. Printre invitații anunțați se numără fostul mare jucător de cricket Sachin Tendulkar, actorii Alia Bhatt și Rami Malek, precum și trupa britanică Take That, care va susține primul său concert în India.
Întâlnire cu premierul Narendra Modi
Programul vizitei include și o întâlnire cu premierul indian Narendra Modi, la New Delhi, după deplasarea cuplului din Mumbai. Discuțiile sunt așteptate să reflecte relațiile dintre Regatul Unit și India, inclusiv cooperarea în domenii precum tehnologia și apărarea.
Pe lângă evenimentele oficiale, William și Kate vor participa la activități care pun în valoare cultura indiană, cricketul și industria cinematografică de la Bollywood. Turneul se încheie miercuri, 18 noiembrie.