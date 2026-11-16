Kate și prințul William, în India. Primul turneu oficial împreună după patru ani

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 16 nov. 2026, 20:30

Prințesa de Wales, Kate, îl însoțește pe soțul său, prințul William, într-o vizită oficială de trei zile în India, marcând primul turneu extern pe care cei doi îl efectuează împreună în ultimii patru ani. Cuplul a ajuns luni, 16 noiembrie 2026, la Mumbai, unde va participa la evenimente dedicate inovației, sustenabilității și relațiilor dintre Regatul Unit și India.

Distribuie articolul