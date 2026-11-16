Comisia Europeană aprobă 2,67 miliarde de euro pentru România prin PNRR, dar pune șase condiții. Ce trebuie să rezolve Bucureștiul

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 nov. 2026, 16:24

Cererea de plată PNRR a României, în valoare de 2,67 miliarde de euro, a primit undă verde doar parțial de la Comisia Europeană. Șase jaloane și ținte nu au fost considerate îndeplinite, iar autoritățile mai au la dispoziție două luni pentru a-și susține punctul de vedere.

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