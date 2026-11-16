Comisia Europeană aprobă 2,67 miliarde de euro pentru România prin PNRR, dar pune șase condiții. Ce trebuie să rezolve Bucureștiul
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Cererea de plată PNRR a României, în valoare de 2,67 miliarde de euro, a primit undă verde doar parțial de la Comisia Europeană. Șase jaloane și ținte nu au fost considerate îndeplinite, iar autoritățile mai au la dispoziție două luni pentru a-și susține punctul de vedere.
Comisia Europeană a dat undă verde parțială celei de-a cincea cereri de plată PNRR depuse de România, în valoare totală de 2,67 miliarde de euro. Evaluarea Executivului comunitar arată că autoritățile române au îndeplinit satisfăcător majoritatea angajamentelor asumate, însă șase jaloane și ținte au rămas restante. Dacă explicațiile transmise de București nu vor convinge Bruxelles-ul, suma aferentă obiectivelor considerate neîndeplinite va fi scăzută din finanțarea solicitată.
Comisia Europeană a evaluat cererea de plată PNRR. Câte jaloane au fost îndeplinite de România
Evaluarea anunțată de Executivul comunitar reprezintă un pas important pentru continuarea reformelor și investițiilor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Cererea de plată, în valoare de 2,67 miliarde de euro, este depusă în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), componenta principală a programului european NextGenerationEU.
Potrivit comunicatului Comisiei Europene, verificările au arătat că România a îndeplinit în mod satisfăcător 34 dintre cele 37 de jaloane și 35 dintre cele 38 de ținte prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului UE.
„Comisia Europeană a constatat că România a îndeplinit în mod satisfăcător 34 dintre cele 37 de jaloane și 35 dintre cele 38 de ținte stabilite prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului UE”, se precizează în comunicatul Executivului comunitar.
Reformele și investițiile incluse în această cerere de plată acoperă numeroase domenii de interes pentru România. Printre acestea se numără administrarea resurselor de apă, gestionarea deșeurilor și a pădurilor, precum și reducerea emisiilor generate de transporturi și sectorul energetic.
Lista angajamentelor vizează, de asemenea, modernizarea administrației fiscale, dezvoltarea competențelor în domeniul sănătății și îmbunătățirea sectorului social. Alte obiective urmărite prin PNRR sunt consolidarea procesului decizional la nivel guvernamental, extinderea digitalizării, stimularea cercetării, crearea unui mediu de afaceri mai bun și susținerea sistemului de educație.
Cele șase jaloane și ținte care au rămas restante. România riscă să piardă o parte din bani
Deși cea mai mare parte a angajamentelor a trecut de evaluarea Comisiei Europene, șase jaloane și ținte nu au putut fi considerate îndeplinite în mod satisfăcător. Acestea se referă la mai multe măsuri legislative, administrative și economice, iar nerezolvarea lor poate avea consecințe asupra sumei pe care România o va încasa.
Printre problemele identificate se află intrarea în vigoare a unor acte normative care să permită folosirea terenurilor aflate în proprietatea statului pentru investiții în producerea energiei din surse regenerabile. Aceleași reglementări trebuie să sprijine și dezvoltarea pieței hidrogenului obținut din surse regenerabile.
Un alt obiectiv rămas neîndeplinit este înființarea unui registru național unic al terenurilor statului. Comisia Europeană a identificat, de asemenea, probleme în ceea ce privește reducerea timpului mediu necesar intervențiilor asupra rețelei de transport al energiei electrice.
Lista include și aplicarea testului pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și măsurile prin care ar trebui îmbunătățit accesul companiilor la finanțare, prin intermediul garanțiilor de portofoliu.
Aceste angajamente fac parte din obiectivele asumate de România în cadrul PNRR, iar evaluarea Bruxelles-ului stabilește că îndeplinirea lor nu a putut fi confirmată în forma necesară pentru aprobarea integrală a cererii de plată.
România are două luni pentru a contesta evaluarea Comisiei Europene
Decizia anunțată luni nu înseamnă că întreaga sumă de 2,67 miliarde de euro a fost deja aprobată pentru transfer sau că banii vor ajunge imediat în conturile statului român. Procedura europeană presupune mai multe etape înainte ca plata să poată fi efectuată.
Comisia Europeană a transmis deja Comitetului Economic și Financiar evaluarea preliminară privind îndeplinirea de către România a jaloanelor și țintelor aferente celei de-a cincea cereri de plată. Acest organism are la dispoziție un termen de patru săptămâni pentru emiterea unui aviz.
În paralel, Executivul comunitar urmează să informeze oficialitățile române cu privire la motivele pentru care consideră că anumite angajamente nu au fost respectate în mod satisfăcător. După primirea acestei comunicări, România va avea două luni la dispoziție pentru a transmite observații și explicații în legătură cu obiectivele contestate.
Ulterior, Comisia va analiza răspunsul autorităților de la București și va decide dacă își menține sau își modifică evaluarea inițială.
Dacă instituția europeană ajunge la concluzia că jaloanele și țintele respective nu au fost îndeplinite nici după analizarea observațiilor României, valoarea corespunzătoare acestora va fi scăzută din totalul de 2,67 miliarde de euro solicitat prin această cerere de plată.
Plata efectivă va putea fi realizată numai după emiterea avizului Comitetului Economic și Financiar și adoptarea deciziei de plată de către Comisia Europeană.
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