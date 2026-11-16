Un tânăr de 19 ani a fost ucis de un tigru la o fermă privată. Influencerul pentru care filma ar fi încercat să ascundă adevărul

Sfârșit tragic pentru un tânăr de 19 ani din Pakistan, care a fost atacat mortal de un tigru în timp ce participa la filmarea unui videoclip pentru rețelele de socializare. Adolescentul lucra la o fermă privată unde erau crescute feline mari și îl ajuta pe influencerul Nouman Hassan, urmărit de peste două milioane de persoane. După atac, acesta ar fi încercat să-i inducă în eroare pe medicii care au preluat victima, susținând că tânărul fusese mușcat de un câine.
Incidentul grav s-a petrecut la o fermă de reproducere din Pakistan, unde influencerul venise pentru a realiza imagini cu animalele sălbatice. Filmarea s-a transformat însă într-o tragedie, după ce tigrul s-a năpustit asupra angajatului.
Tânărul ar fi fost pus să scoată tigrul din țarc pentru filmare
Victima, identificată drept Talha, în vârstă de 19 ani, lucra de ceva timp la ferma respectivă. În ziua incidentului, acesta îl ajuta pe Nouman Hassan să pregătească materialul video destinat platformelor de socializare.
Potrivit informațiilor apărute despre caz, influencerul i-ar fi cerut tânărului să scoată animalul din țarc. În acel moment, felina l-a atacat violent, provocându-i răni extrem de grave.
Tânărul a fost transportat de urgență la spital chiar de influencer, însă medicii nu au mai reușit să-i salveze viața. Talha a murit din cauza leziunilor suferite în urma atacului.
Influencerul ar fi mințit personalul medical în legătură cu atacul
Un alt aspect revoltător al tragediei este legat de informațiile pe care Nouman Hassan le-ar fi oferit cadrelor medicale.
Potrivit relatărilor despre incident, acesta le-ar fi spus medicilor că tânărul fusese atacat de un câine, nu de un tigru. Încercarea de a ascunde adevărata circumstanță în care s-au produs rănile a intrat, de asemenea, în atenția anchetatorilor.
Polițiștii verifică acum toate împrejurările în care s-a produs tragedia, inclusiv dacă au fost respectate regulile de siguranță la ferma unde erau ținute animalele periculoase.
Influencerul și proprietarul fermei au fost arestați
După moartea tânărului, autoritățile din Lahore au intervenit și au dispus arestarea influencerului Nouman Hassan și a proprietarului fermei.
Anchetatorii au deschis un dosar penal și încearcă să stabilească responsabilitățile fiecărei persoane implicate, inclusiv dacă tragedia a fost provocată de neglijență sau de încălcarea normelor privind manipularea animalelor sălbatice.
Poliția din Lahore a transmis un mesaj ferm în urma incidentului, subliniind că realizarea videoclipurilor pentru rețelele sociale nu poate justifica expunerea oamenilor la pericole mortale.
„Pasiunea pentru TikTok nu poate fi mai importantă decât o viață omenească”, au transmis reprezentanții poliției, potrivit publicației New York Post.
Oamenii legii au precizat că vor investiga inclusiv presupusa încercare de ascundere a circumstanțelor atacului și eventualele fapte de neglijență.
Ancheta urmează să stabilească exact cum a ajuns tânărul în fața animalului și cine se face responsabil pentru moartea sa.