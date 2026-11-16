Un tânăr de 19 ani a fost ucis de un tigru la o fermă privată. Influencerul pentru care filma ar fi încercat să ascundă adevărul

Publicat 16 nov. 2026, 12:06 Actualizat 16 nov. 2026, 12:10

Sfârșit tragic pentru un tânăr de 19 ani din Pakistan, care a fost atacat mortal de un tigru în timp ce participa la filmarea unui videoclip pentru rețelele de socializare. Adolescentul lucra la o fermă privată unde erau crescute feline mari și îl ajuta pe influencerul Nouman Hassan, urmărit de peste două milioane de persoane. După atac, acesta ar fi încercat să-i inducă în eroare pe medicii care au preluat victima, susținând că tânărul fusese mușcat de un câine.

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