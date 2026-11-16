Incendiu devastator în Thailanda: 11 persoane au murit după ce flăcările au cuprins o clădire de patru etaje din Phuket FOTO&VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 nov. 2026, 09:30

Un incendiu puternic izbucnit luni dimineață, 16 noiembrie, pe insula Phuket din sudul Thailandei, s-a soldat cu 11 morți și 16 răniți. Flăcările au cuprins o clădire cu patru etaje, în care funcționau un spațiu comercial și unități de cazare închiriate, potrivit informațiilor transmise de AFP, Reuters și The Times of Israel, care citează autoritățile locale.

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