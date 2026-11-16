Incendiu devastator în Thailanda: 11 persoane au murit după ce flăcările au cuprins o clădire de patru etaje din Phuket FOTO&VIDEO

Un incendiu puternic izbucnit luni dimineață, 16 noiembrie, pe insula Phuket din sudul Thailandei, s-a soldat cu 11 morți și 16 răniți. Flăcările au cuprins o clădire cu patru etaje, în care funcționau un spațiu comercial și unități de cazare închiriate, potrivit informațiilor transmise de AFP, Reuters și The Times of Israel, care citează autoritățile locale.
Incendiul a izbucnit luni, 16 noiembrie, în jurul orei 3:30 dimineața, într-o clădire comercială din comunitatea Patong, situată pe insula Phuket, una dintre cele mai populare destinații turistice din Thailanda.
Potrivit unui reprezentant al poliției locale, citat de AFP, imobilul avea patru etaje și găzduia un restaurant și spații de cazare închiriate.
Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor, iar operațiunea a durat aproximativ două ore. La finalul intervenției, salvatorii au descoperit trupurile a 11 persoane, printre victime numărându-se cetățeni thailandezi și din Myanmar.
16 persoane au ajuns la spital. Niciun turist printre victime
Alte 16 persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale în spital. Potrivit informațiilor transmise de poliție, acestea au suferit intoxicații cu fum sau răni provocate de cioburile de sticlă.
Conform Reuters, autoritățile au precizat că printre persoanele decedate sau rănite nu se aflau turiști. De asemenea, primele informații nu indicau că printre victime s-ar număra cetățeni străini aflați în vizită pe insulă, însă poliția a confirmat că printre cei decedați se aflau cetățeni din Myanmar.
Cauza izbucnirii incendiului nu a fost stabilită deocamdată, iar autoritățile au deschis o anchetă. Potrivit presei locale, focul ar fi izbucnit inițial la un magazin de închiriat motociclete, după care s-ar fi extins la restul clădirii.
Incendii mortale în Thailanda. Alte tragedii au provocat zeci de victime
Incendiul din Phuket readuce în atenție problemele legate de respectarea normelor de siguranță în Thailanda, în special în localurile de noapte și în spațiile aglomerate.
În luna iulie, un bar aglomerat din Bangkok a fost cuprins de flăcări și fum, în urma unui scurtcircuit electric. Aproximativ 40 de persoane au murit în acel incendiu, potrivit autorităților.
O altă tragedie a avut loc în noaptea de Revelion din 2009, când un incendiu a devastat clubul Santika din capitala thailandeză. Atunci, 67 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 200 au fost rănite.