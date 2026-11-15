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Extern· 1 min citire
Val de furie în Europa. Proteste în mai multe țări
Publicat15 nov. 2026, 18:15
Actualizat15 nov. 2026, 18:16
SursăRealitatea PLUS
Val de proteste în Europa, în acest weekend. Oamenii au ieșit în stradă, nemulțumiți de deciziile autorităților, de scumpiri și de dificultățile economice. În mai multe orașe, manifestanții au transmis mesaje dure liderilor politici, iar forțele de ordine au fost mobilizate pentru a preveni violențele.
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