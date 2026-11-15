Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Val de furie în Europa. Proteste în mai multe țări

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 nov. 2026, 18:15
Actualizat15 nov. 2026, 18:16
SursăRealitatea PLUS

Val de proteste în Europa, în acest weekend. Oamenii au ieșit în stradă, nemulțumiți de deciziile autorităților, de scumpiri și de dificultățile economice. În mai multe orașe, manifestanții au transmis mesaje dure liderilor politici, iar forțele de ordine au fost mobilizate pentru a preveni violențele.

Scumpirile record scot oamenii în stradă

În Franța, protestatarii au ocupat străzile marilor orașe, iar în unele zone au fost ciocniri între manifestanți și forțele de ordine.

Și în Germania, nemulțumirile au scos oamenii în stradă. Protestatarii au cerut schimbarea politicilor autorităților, iar polițiștii au fost mobilizați pentru supravegherea manifestațiilor.

În Italia și Portugalia, costul tot mai ridicat al vieții și problemele sociale au alimentat nemulțumirea populației. Manifestanții au cerut măsuri concrete din partea guvernelor și soluții pentru dificultățile economice.

Protestele din mai multe țări europene arată presiunea tot mai mare asupra autorităților, pe fondul nemulțumirilor sociale și economice.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe