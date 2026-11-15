Val de furie în Europa. Proteste în mai multe țări

Publicat 15 nov. 2026, 18:15 Actualizat 15 nov. 2026, 18:16 Sursă Realitatea PLUS

Val de proteste în Europa, în acest weekend. Oamenii au ieșit în stradă, nemulțumiți de deciziile autorităților, de scumpiri și de dificultățile economice. În mai multe orașe, manifestanții au transmis mesaje dure liderilor politici, iar forțele de ordine au fost mobilizate pentru a preveni violențele.

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