Noi imagini din mijlocul protestelor din Polonia. Criza politică se adâncește, acuzații de lovitură de stat

Noi imagini din Varșovia, unde continuă protestele pe fondul crizei politice din Polonia. Președintele Karol Nawrocki a mers sâmbătă seara în mijlocul manifestanților, după ce a convocat partidele parlamentare la consultări de urgență pentru a discuta conflictul cu guvernul condus de Donald Tusk. Poliția a fost mobilizată în jurul sediului Curții Constituționale, iar voluntarii au distribuit supă caldă persoanelor adunate în piață.
Consultările dintre președinte și partide, fără rezultat
Consultările de criză convocate de președintele Karol Nawrocki nu au dus la un acord și nu au contribuit la detensionarea situației. Partidul de guvernământ, condus de premierul Donald Tusk, a boicotat întâlnirea de la Palatul Prezidențial. Tusk a declarat că executivul va continua demersurile pentru reformarea instanței, pe care le consideră necesare pentru restabilirea independenței sistemului judiciar.
Criză politică în Polonia, noi proteste violente pe străzi
Suporterii unei echipe de fotbal din Varșovia și-au exprimat sprijinul pentru președintele Karol Nawrocki, prin scandări în timpul unui meci. Într-un alt oraș din Polonia, fanii au scandat lozinci împotriva premierului Donald Tusk, pe care l-au numit trădător.
Mai mulți voluntari s-au adunat în cursul nopții în fața Curții Supreme din Polonia pentru a distribui supă caldă protestatarilor. Oamenii au format o coadă în stradă pentru a primi câte un bol de supă.
Poliția a reținut un bărbat în vârstă de 30 de ani, asupra căruia au fost găsite un cuțit, un pistol și substanțe interzise. Potrivit poliției, acesta a fost observat de o femeie implicată în organizarea protestului, care a remarcat că bărbatul avea fața parțial acoperită. După ce i-a cerut să își descopere fața, bărbatul ar fi lovit-o și ar fi fugit. Ulterior, acesta a fost prins de polițiști.
Ambasadorul Poloniei la București, Paweł Soloch, a anunțat pe platforma X că renunță la funcția de reprezentare diplomatică în România.
Liderii Tribunalului reclamă o tentativă de lovitură de stat
Tribunalul Constituțional al Poloniei a reacționat printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care susține că cei doi judecători suspendați își păstrează legal funcțiile. Instituția a avertizat, de asemenea, că persoanele implicate în aceste acțiuni ar putea comite infracțiunea de lovitură de stat.
Criza politică din Polonia a atras și reacția Statelor Unite. Ambasadorul american la Varșovia, Tom Rose, a declarat că țara traversează o confruntare fără precedent și a avertizat asupra riscului unei escaladări. Diplomatul a precizat că Washingtonul nu intenționează să se amestece în afacerile interne ale Poloniei, dar urmărește cu îngrijorare evoluțiile. Totodată, acesta a afirmat că președintele Donald Trump este preocupat de viitorul democratic al țării.
Polonia traversează o criză politică majoră, declanșată de conflictul privind conducerea Tribunalului Constituțional și suspendarea a doi judecători. Decizia a provocat proteste la Varșovia și a amplificat disputa dintre guvernul condus de Donald Tusk și tabăra conservatoare. Cele două tabere se acuză reciproc de încălcarea legii și de încercarea de a prelua controlul asupra sistemului judiciar.