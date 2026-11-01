Noi imagini din mijlocul protestelor din Polonia. Criza politică se adâncește, acuzații de lovitură de stat

Publicat 1 nov. 2026, 11:54 Actualizat 1 nov. 2026, 11:55 Sursă Realitatea PLUS

Noi imagini din Varșovia, unde continuă protestele pe fondul crizei politice din Polonia. Președintele Karol Nawrocki a mers sâmbătă seara în mijlocul manifestanților, după ce a convocat partidele parlamentare la consultări de urgență pentru a discuta conflictul cu guvernul condus de Donald Tusk. Poliția a fost mobilizată în jurul sediului Curții Constituționale, iar voluntarii au distribuit supă caldă persoanelor adunate în piață.

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