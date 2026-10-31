Trump susține că pacea în Ucraina este tot mai aproape. Ce pregătește pentru întâlnirea cu Putin și Zelenski din decembrie
Donald Trump. Foto: Profimedia
Donald Trump afirmă că negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina se apropie de un rezultat și spune că acum există șanse reale pentru un acord. În paralel, la Washington se conturează scenariul unei întâlniri între Putin și Zelenski la summitul G20 din decembrie, organizat la proprietatea președintelui american din Florida.
Donald Trump transmite cel mai optimist mesaj de până acum despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina. Președintele american susține că negocierile dintre Kiev și Moscova se apropie de un acord și afirmă că există o șansă reală ca înțelegerea să fie finalizată. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat comentatorului conservator Benny Johnson, difuzat sâmbătă și promovat prin fragmente publicate pe rețeaua X.
Trump a lăsat să se înțeleagă că situația diplomatică s-a schimbat și că, spre deosebire de declarațiile sale anterioare, acum consideră că un acord este tot mai aproape, scrie newsukraine. În același timp, în jurul summitului G20 programat pentru luna decembrie, la complexul Trump National Doral din Florida, se conturează posibilitatea unei întâlniri care ar putea reuni liderii implicați în conflict.
Trump spune că negocierile pentru pacea în Ucraina se apropie de un acord
Președintele american a vorbit despre progresele pe care susține că le observă în negocierile dintre Rusia și Ucraina și a recunoscut că până acum nu a transmis un asemenea mesaj de optimism. Trump consideră că există șanse reale ca părțile să ajungă la o înțelegere, în ciuda tensiunilor majore dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.
„Cred că ne apropiem de un acord. Nu am spus asta înainte. Acum pot să o spun”, a afirmat șeful Casei Albe.
În interviul acordat lui Benny Johnson, Trump a revenit asupra aceleiași idei, vorbind despre posibilitatea concretizării unui acord de pace și despre alte înțelegeri internaționale la care administrația americană lucrează în această perioadă.
„Da. Elaborăm o mulțime de acorduri. O mulțime de acorduri.”
Potrivit informațiilor prezentate de Benny Johnson, un posibil acord major între Kiev și Moscova ar putea fi anunțat în timpul summitului G20 din decembrie, organizat la proprietatea lui Trump din Doral, Miami. Realizatorul a avansat inclusiv posibilitatea ca înțelegerile discutate în această perioadă să includă și Iranul. Acest scenariu nu a fost însă confirmat de Casa Albă.
Trump visează la momentul în care Putin și Zelenski vor semna pacea
Posibilitatea ca summitul G20 să devină scena unui acord între Rusia și Ucraina fusese prezentată anterior și de publicația americană The Atlantic. Jurnaliștii au relatat, citând surse apropiate președintelui american, că Trump își imaginează momentul în care va sta între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, în timp ce cei doi vor semna documentul care pune capăt războiului.
Potrivit publicației, liderul de la Casa Albă ar fi dispus să exercite presiuni puternice asupra Ucrainei pentru a obține rezultatul pe care și-l dorește. Dorința de a încheia conflictul până la finalul anului ar putea deveni astfel un factor suplimentar de presiune asupra Kievului.
The Atlantic a atras atenția că graba administrației americane de a obține o înțelegere în următoarele săptămâni riscă să dezavantajeze Ucraina. În locul unui compromis negociat în condiții echitabile, Kievul ar putea ajunge să accepte cerințe formulate de Moscova pentru a nu pierde sprijinul Washingtonului.
Summitul G20 este programat la mijlocul lunii decembrie, la complexul deținut de Trump în Doral, în apropiere de Miami. Potrivit relatărilor din presa americană, Vladimir Putin a fost invitat, însă participarea sa nu era confirmată. Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a participa la o eventuală întâlnire și de a discuta direct cu liderul rus.
Zelenski merge în Turcia. Negocierile trilaterale ar putea fi reluate în noiembrie
În timp ce Trump vorbește despre apropierea unui acord, eforturile diplomatice pentru reluarea negocierilor continuă. Volodimir Zelenski a anunțat că va merge în Turcia pentru discuții importante cu Recep Tayyip Erdogan, în cadrul demersurilor de identificare a unei soluții pentru încheierea războiului.
Potrivit agenției Reuters, președintele ucrainean speră ca în noiembrie să poată fi reluate negocierile în formatul discutat de mai mult timp. Kievul așteaptă o întâlnire trilaterală a negociatorilor din Ucraina, Rusia și Statele Unite, care ar putea avea loc la Abu Dhabi, în intervalul 6-10 noiembrie. Zelenski a insistat și asupra participării Europei la discuțiile privind viitorul conflictului.
Există însă obstacole importante în calea unui acord. Ucraina cere garanții solide de securitate și finanțare pentru menținerea capacității armatei, în timp ce Rusia continuă să solicite controlul asupra întregii regiuni Donbas, cerere respinsă de Kiev. Președintele ucrainean a transmis că orice înțelegere trebuie să țină cont de securitatea țării sale și să nu lase Europa în afara negocierilor.
Deocamdată, declarațiile lui Donald Trump indică optimismul administrației americane, însă nu există un acord confirmat și nici o dată stabilită pentru semnarea păcii. Posibila reuniune de la Doral din decembrie rămâne unul dintre scenariile discutate pentru obținerea unui rezultat diplomatic între Moscova și Kiev.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News