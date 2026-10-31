Trump susține că pacea în Ucraina este tot mai aproape. Ce pregătește pentru întâlnirea cu Putin și Zelenski din decembrie

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 31 oct. 2026, 21:44

Donald Trump afirmă că negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina se apropie de un rezultat și spune că acum există șanse reale pentru un acord. În paralel, la Washington se conturează scenariul unei întâlniri între Putin și Zelenski la summitul G20 din decembrie, organizat la proprietatea președintelui american din Florida.

Distribuie articolul