Atac rusesc cu drone asupra Kievului. Mai multe cartiere au rămas fără apă şi curent electric

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 31 oct. 2026, 08:38

Trei atacuri cu drone ruseşti au vizat, vineri seară, o instalaţie de infrastructură critică din Kiev, provocând întreruperi ale alimentării cu apă în zone extinse ale capitalei ucrainene şi perturbări ale furnizării energiei electrice. Echipele de intervenţie au fost mobilizate pentru remedierea avariilor şi restabilirea serviciilor, relatează Kyiv Post.

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