Atac rusesc cu drone asupra Kievului. Mai multe cartiere au rămas fără apă şi curent electric

Trei atacuri cu drone ruseşti au vizat, vineri seară, o instalaţie de infrastructură critică din Kiev, provocând întreruperi ale alimentării cu apă în zone extinse ale capitalei ucrainene şi perturbări ale furnizării energiei electrice. Echipele de intervenţie au fost mobilizate pentru remedierea avariilor şi restabilirea serviciilor, relatează Kyiv Post.
Mai multe districte din Kiev au rămas fără apă
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că trei drone ruseşti au lovit o instalaţie de infrastructură critică a capitalei ucrainene, provocând întreruperi majore ale alimentării cu apă şi electricitate.
Loviturile au întrerupt alimentarea cu energie electrică a mai multor obiective esenţiale pentru funcţionarea sistemului de distribuţie a apei. În consecinţă, presiunea a scăzut în întreaga reţea, iar mai multe cartiere au rămas fără apă curentă.
Potrivit celei mai recente informări transmise vineri seară de primarul capitalei, întreaga parte stângă a Kievului, care include districtele Darnîţkîi, Dniprovskîi şi Desnianskîi, a rămas fără apă.
Pe malul drept, alimentarea cu apă a fost întreruptă în districtele Pecerskîi, Solomianskîi şi Holosiivskîi. În Sviatoşînskîi, Podilskîi şi Şevcenkivskîi, furnizarea continua, însă la presiune redusă. În districtul Obolonskîi, alimentarea fusese deja restabilită.
Trei drone au lovit o instalaţie de infrastructură critică
Atacul a avut loc vineri seară, în timpul unui nou raid aerian rusesc asupra capitalei ucrainene. Iniţial, Kliciko a anunţat că o instalaţie de infrastructură critică a fost lovită, mobilizând serviciile de urgenţă.
Ulterior, primarul a confirmat că trei drone ruseşti au vizat aceeaşi instalaţie, afectând alimentarea cu energie electrică a infrastructurii care susţine sistemul de distribuţie a apei.
În urma atacului, a fost avariată şi o clădire rezidenţială cu 14 etaje din districtul Şevcenkivskîi. Geamurile de la etajele şase şi şapte au fost sparte, însă nu a fost raportat niciun incendiu.
Echipele de intervenţie au fost trimise la faţa locului pentru a evalua pagubele şi a verifica situaţia clădirii.
Atacurile au provocat şi întreruperi de electricitate
Compania energetică ucraineană DTEK a anunţat că districtele Obolonskîi, Darnîţkîi, Desnianskîi şi Podilskîi au rămas parţial fără energie electrică în urma atacurilor.
În zonele afectate, programul obişnuit al întreruperilor orare de electricitate a fost suspendat temporar, fiind introduse restricţii de urgenţă.
Penele de curent au afectat direct funcţionarea instalaţiilor necesare menţinerii presiunii apei în reţeaua de distribuţie, amplificând problemele cu care se confruntă locuitorii capitalei.
Echipele de intervenţie încearcă să restabilească serviciile
Echipele din sectorul energetic au continuat vineri seară lucrările de reparaţii la instalaţiile avariate, în timp ce serviciile municipale au intervenit pentru reluarea alimentării cu apă în cartierele afectate.
Autorităţile municipale au urmărit restabilirea treptată a serviciilor esenţiale, în condiţiile în care atacul a afectat simultan infrastructura energetică şi sistemul de alimentare cu apă al capitalei ucrainene.