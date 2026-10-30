Canada vrea să devină cât mai repede partener al UE, dar Germania se opune vehement

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 oct. 2026, 21:17

Canada își propune să obțină un statut de membru asociat al Uniunii Europene până în iunie 2027, la inițiativa premierului Mark Carney. Planul ar putea apropia Ottawa de Bruxelles, însă Germania se opune propunerii, care ar putea deschide o nouă dezbatere privind relațiile dintre UE și statele din afara blocului comunitar.

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