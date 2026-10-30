Canada vrea să devină cât mai repede partener al UE, dar Germania se opune vehement
Canada vrea să fie mai repede partener UE, dar Germania se opune vehement. Foto/Profimedia
Canada își propune să obțină un statut de membru asociat al Uniunii Europene până în iunie 2027, la inițiativa premierului Mark Carney. Planul ar putea apropia Ottawa de Bruxelles, însă Germania se opune propunerii, care ar putea deschide o nouă dezbatere privind relațiile dintre UE și statele din afara blocului comunitar.
Canada și Uniunea Europeană își propun să finalizeze până în iunie 2027 negocierile privind un posibil statut de membru asociat pentru Ottawa. Inițiativa premierului canadian Mark Carney beneficiază de sprijinul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, însă se confruntă cu opoziția Germaniei. O astfel de formulă de cooperare nu este prevăzută în prezent de tratatele europene și ar trebui definită prin negocieri.
Mark Carney vrea un parteneriat mai strâns între Canada și Uniunea Europeană
Premierul canadian Mark Carney a anunțat vineri, după summitul UE–Canada organizat la Montreal, că dorește încheierea negocierilor privind statutul de membru asociat până în iunie 2027. Obiectivul este crearea unei noi forme de cooperare între Canada și blocul comunitar, fără ca statul nord-american să adere pe deplin la Uniunea Europeană.
Potrivit Euronews, termenul stabilit de Carney presupune definirea în lunile următoare a condițiilor și domeniilor în care Canada ar putea participa la activitățile europene. Conceptul de „membru asociat” nu există, deocamdată, în legislația fundamentală a UE, astfel că forma concretă a acestui statut rămâne de negociat.
„Lucrăm la un parteneriat cât mai profund posibil, fără a ajunge la o aderare deplină, având în vedere geografia noastră, prin care Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene”, a declarat premierul canadian la conferința de presă de după summit.
Carney a precizat că discuțiile vor stabili atât conținutul, cât și amploarea și domeniile de aplicare ale acestei noi formule de asociere.
Germania se opune termenului de „membru asociat”
Planul Canadei nu beneficiază de susținerea unanimă a statelor europene. Germania s-a opus utilizării expresiei „membru asociat” în declarația comună pregătită înaintea summitului de la Montreal.
În documentul final, formularea a fost înlocuită cu referirea la o „asociere tot mai strânsă” între Canada și Uniunea Europeană. Cu toate acestea, Mark Carney a transmis că intenționează să continue demersurile pentru obținerea statutului propus.
Inițiativa a fost promovată inițial de Ursula von der Leyen, care a prezentat în septembrie posibilitatea ca Canada să devină primul membru asociat al Uniunii. Propunerea a luat prin surprindere mai multe capitale europene, întrucât nu fusese discutată în prealabil cu statele membre.
La momentul anunțului, premierul canadian părea rezervat în privința ideii, invocând posibile consecințe asupra suveranității țării sale. Poziția sa s-a schimbat însă între timp, Carney susținând acum public obiectivul unui parteneriat mai profund cu UE.
„Astăzi, facem pași către o calitate de membru asociat pentru Canada și lansăm o nouă alianță pentru viitor, care va aduce rezultate, atât acum, cât și în viitor, alături de națiuni care împărtășesc aceleași valori. Abia am început”, a afirmat premierul.
Ce beneficii ar putea obține Canada din asocierea cu UE
Ursula von der Leyen a evidențiat mai multe avantaje pe care Canada le-ar putea obține în cadrul unei relații consolidate cu Uniunea Europeană. Printre acestea se numără participarea deplină la programele europene de cercetare și educație Horizon Europe și Erasmus+, precum și posibilitatea de a beneficia de mecanismele europene de sprijin pentru Ucraina, inclusiv de împrumutul în valoare de 90 de miliarde de euro menționat de președinta Comisiei.
Pe lângă discuțiile despre statutul de membru asociat, summitul de la Montreal a adus progrese în cooperarea bilaterală în mai multe domenii strategice. Canada și UE au convenit să extindă colaborarea în comerțul digital, energie, materii prime critice, supercalcul, inteligență artificială și tehnologii prin satelit.
Pentru Bruxelles și Ottawa, apropierea urmărește consolidarea relațiilor economice și tehnologice dintre parteneri care împărtășesc interese și valori comune.
„Conceptul de membru asociat reprezintă un teritoriu neexplorat, dar avem ambiția, încrederea și creativitatea necesare pentru a-l contura împreună”, a declarat Ursula von der Leyen.
Șefa Comisiei Europene a subliniat, de asemenea, că inițiativa nu este îndreptată împotriva unui alt stat, ci urmărește consolidarea capacității comune de acțiune a Canadei și a Uniunii Europene.
Când ar putea fi stabilit statutul Canadei în Uniunea Europeană
Următoarea etapă este pregătirea unei reuniuni la nivel înalt între reprezentanții Comisiei Europene și guvernul canadian, programată pentru primăvara următoare. Discuțiile ar urma să clarifice structura și condițiile viitorului parteneriat.
Ulterior, Mark Carney intenționează să participe la un summit al liderilor europeni în iunie 2027, cu obiectivul de a încheia negocierile.
Rămâne însă de văzut dacă statele membre vor ajunge la un acord asupra unei formule care nu are precedent în actualul cadru instituțional al UE. Opoziția Germaniei și necesitatea definirii juridice a statutului ar putea influența calendarul și forma finală a inițiativei.
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