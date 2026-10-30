Eroul tragediei feroviare din Spania! Antonio Acedo, mecanicul de locomotivă mort la 36 de ani, ar fi salvat sute de pasageri în ultimele clipe de viață

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 oct. 2026, 17:20

Poveste cutremurătoare după accidentul feroviar devastator din Spania, soldat cu cel puțin 69 de morți și peste 100 de răniți. Antonio Acedo, mecanicul de locomotivă în vârstă de numai 36 de ani, este considerat un erou de familia sa, după ce au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi acționat frâna de urgență în încercarea de a limita consecințele impactului și de a salva viețile pasagerilor.

Distribuie articolul