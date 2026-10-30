Eroul tragediei feroviare din Spania! Antonio Acedo, mecanicul de locomotivă mort la 36 de ani, ar fi salvat sute de pasageri în ultimele clipe de viață

Poveste cutremurătoare după accidentul feroviar devastator din Spania, soldat cu cel puțin 69 de morți și peste 100 de răniți. Antonio Acedo, mecanicul de locomotivă în vârstă de numai 36 de ani, este considerat un erou de familia sa, după ce au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi acționat frâna de urgență în încercarea de a limita consecințele impactului și de a salva viețile pasagerilor.
Bărbatul se afla în cabina unui tren operat de compania Renfe, în momentul în care garnitura a intrat în coliziune cu un tren Iryo. Impactul s-a produs la o viteză de aproximativ 200 de kilometri pe oră, iar mai multe vagoane au deraiat și s-au răsturnat.
În urma tragediei, atât Antonio Acedo, cât și colegul său, Daniel Muñoz Cob, în vârstă de 31 de ani, care se afla alături de el în cabina locomotivei, și-au pierdut viața.
Gestul făcut de mecanic înainte de impact. Familia îl consideră un erou
După producerea accidentului, familia lui Antonio a vorbit despre ultimele sale momente și despre gestul prin care acesta ar fi încercat să protejeze călătorii.
Potrivit apropiaților, mecanicul ar fi acționat sistemul de frânare de urgență înainte de coliziune, o intervenție despre care familia susține că a contribuit la salvarea a sute de oameni.
Tragedia este cu atât mai greu de suportat cu cât bărbatul avea doar 36 de ani și se afla la locul de muncă în momentul producerii accidentului.
Bilanțul provizoriu indică cel puțin 69 de persoane decedate și peste 100 de răniți, dintre care unii se află în stare gravă. Operațiunile de căutare și intervenție au continuat la locul impactului, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească exact cum s-a produs catastrofa.
Ultima conversație cu centrul de control, înaintea tragediei
Printre informațiile apărute după accident se numără și înregistrările comunicațiilor dintre mecanicul de locomotivă și centrul de control din Madrid. Acestea ar putea avea un rol important în stabilirea împrejurărilor în care s-a produs coliziunea.
Potrivit relatărilor despre conversație, dispecerul i-ar fi transmis lui Antonio să reia deplasarea în condiții normale de viteză.
Mecanicul a cerut confirmarea indicației, întrebând dacă trebuie să continue cu viteza obișnuită. Răspunsul primit a fost afirmativ.
Informațiile apărute susțin că Antonio nu ar fi fost avertizat că în fața sa se afla un alt tren, Iryo, imobilizat pe linie din cauza unor probleme tehnice. În aceste condiții, comunicarea dintre mecanic și centrul de control a devenit unul dintre punctele importante ale investigației.
Autoritățile trebuie să clarifice de ce trenul aflat în față nu a fost semnalat mecanicului și dacă au existat erori de comunicare sau de coordonare care au contribuit la producerea accidentului.
Antonio Acedo avertizase asupra problemelor din sistemul feroviar
O altă informație care a stârnit reacții puternice este legată de preocupările pe care mecanicul le-ar fi avut în privința infrastructurii feroviare din Spania.
Antonio Acedo ar fi fost implicat în activitatea formațiunii politice Izquierda Española și ar fi atras în repetate rânduri atenția asupra degradării infrastructurii și a finanțării insuficiente a sistemului feroviar.
Paula Fraga, jurnalistă și prietenă a mecanicului, a transmis un mesaj emoționant după moartea acestuia, susținând că avertismentele angajaților din domeniu nu ar fi fost luate suficient de mult în considerare.
Aceasta l-a descris drept unul dintre oamenii care au încercat să atragă atenția asupra problemelor din sistem, dar ale căror semnale de alarmă ar fi fost ignorate.