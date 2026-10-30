Papa Leon al XIV-lea ar putea vota la alegerile din SUA. A cerut un buletin prin corespondență

Papa Leon al XIV-lea, primul suveran pontif american, a solicitat un buletin de vot prin corespondență pentru alegerile intermediare din Statele Unite, care vor avea loc săptămâna viitoare, în mare parte, pe 3 noiembrie 2026. Liderul Bisericii Catolice este înregistrat ca alegător în statul Illinois și a cerut ca buletinul să îi fie trimis la reședința sa din Cetatea Vaticanului, potrivit informațiilor publicate de NBC News.
Conform jurnaliștilor publicației NBC News, solicitarea a fost făcută pe 3 octombrie, a confirmat joi șefa de cabinet a biroului grefierului comitatului Will, unul dintre comitatele statului Illinois. Reprezentanții instituției au precizat că nu au primit încă buletinul de vot completat de Suveranul Pontif.
Nu se știe, deocamdată, dacă Papa Leon a completat documentul sau dacă l-a trimis deja prin poștă.
Papa Leon ar putea deveni primul suveran pontif care votează la alegerile din SUA
După ce a devenit primul papă american, în mai 2025, Leon al XIV-lea ar putea fi primul suveran pontif care votează la alegerile din Statele Unite.
Datele publice arată că acesta a participat și la scrutinuri anterioare. Papa Leon a votat la alegerile generale din 2012, 2014, 2018 și 2024, precum și la alegerile primare republicane din 2012, 2014 și 2016, potrivit NBC News.
Ce se știe despre starea de sănătate a Papei?
Papa Leon s-a întors la Vatican pe 18 octombrie, după ce a fost internat la spitalul Gemelli din Roma pentru o intervenție chirurgicală la plămâni.
Medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept, după ce au descoperit o tumoare diagnosticată ulterior drept adenocarcinom, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar. Testele efectuate ulterior au indicat că nu este necesar un tratament suplimentar. Suveranul Pontif și-a reluat treptat activitățile zilnice.
Totodată, Vaticanul a confirmat în această săptămână că Papa Leon își va păstra programul călătoriei planificate în Uruguay, Argentina și Peru, în perioada 6–17 noiembrie. Vizita se va desfășura fără modificări ale calendarului anunțat.