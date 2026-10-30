Papa Leon al XIV-lea ar putea vota la alegerile din SUA. A cerut un buletin prin corespondență

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 oct. 2026, 08:48

Papa Leon al XIV-lea, primul suveran pontif american, a solicitat un buletin de vot prin corespondență pentru alegerile intermediare din Statele Unite, care vor avea loc săptămâna viitoare, în mare parte, pe 3 noiembrie 2026. Liderul Bisericii Catolice este înregistrat ca alegător în statul Illinois și a cerut ca buletinul să îi fie trimis la reședința sa din Cetatea Vaticanului, potrivit informațiilor publicate de NBC News.

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