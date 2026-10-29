Un fost ministru al Muncii din Spania și o sportivă de 24 de ani, victime ale tragediei feroviare de la Toledo

Fostul ministru al Muncii din Spania a murit în urma accidentului feroviar devastator. Printre persoanele care și-au pierdut viața se află și o sportivă în vârstă de numai 24 de ani, potrivit Realitatea PLUS. Ultimul bilanț anunțat de autorități arată că cel puțin 69 de oameni au pierit și alți zeci au fost grav răniți, inclusiv un român. Între timp, înregistrările discuțiilor dintre mecanici și centrul de control ridică noi semne de întrebare. Sistemul de siguranță se defectase, însă unul dintre trenuri a primit permisiunea să circule cu viteză normală. Atenție! Urmează imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Autoritățile spaniole confirmă că fostul ministru al Muncii, Fatima Banez, a murit în accidentul feroviar care a avut loc în regiunea Toledo. Aceasta s-ar fi aflat într-unul dintre cele mai afectate vagoane ale trenului. În urma impactului devastator și-a pierdut viața și Julieta Gallego, o sportivă specializată în sărituri în lungime, care avea numai 24 de ani, transmite Realitatea PLUS.
* „Centrala de la Urda a căzut.”
* „Deconectați și reconectați sistemul.”
*„Reluați deplasarea sub regimul BSL, cu viteză normală.”
Acestea sunt discuțiile purtate cu centrul de control înaintea tragediei feroviare din Spania. În urma unei defecțiuni a sistemului automat de siguranță, circulația trenurilor a fost oprită. Ulterior, una dintre garnituri a fost autorizată să își continue drumul, deși un alt tren se afla încă pe aceeași linie. Anchetatorii încearcă să stabilească de ce nu au fost impuse restricțiile de viteză necesare.
Printre primii care au intervenit pentru salvarea răniților s-a numărat românul Ioan Dunca. Aflat la câțiva metri de locul impactului, bărbatul a sunat la 112 și a tăiat gardul de sârmă de lângă calea ferată pentru a le permite supraviețuitorilor să iasă din zona accidentului.
Premierul spaniol a anunțat trei zile de doliu național. Președintele Nicușor Dan a transmis condoleanțe familiilor victimelor și un mesaj de solidaritate cu poporul spaniol.
Cum s-a produs tragedia?
Potrivit informațiilor prezentate de ministrul spaniol al Transporturilor, accidentul ar fi fost precedat de o defecțiune a sistemului informatic care controlează circulația trenurilor de mare viteză. În jurul orei 08:30, sistemul de siguranță LZB a încetat să funcționeze pe un tronson de aproximativ 63 de kilometri, ceea ce a dus la oprirea automată a mai multor trenuri care circulau în zonă.
Accident Spania/ Profimedia
Controlul traficului a fost preluat de angajații centrului feroviar din gara Atocha, Madrid. La aproximativ șase minute după apariția problemei, un tren AVE al companiei RENFE a primit permisiunea să își reia mersul normal, deși semnalul era în continuare roșu. Garnitura a parcurs aproximativ 25 de kilometri înainte să lovească din spate un tren al operatorului IRYO, care rămăsese oprit pe aceeași linie.
Cu ce viteză circula trenul?
Una dintre cele mai importante întrebări la care anchetatorii încearcă să răspundă este de ce trenul RENFE a fost autorizat să circule în regim normal, în loc să înainteze cu viteză redusă. În cazul în care sistemul automat de siguranță nu funcționează, procedurile prevăd deplasarea în așa-numitul regim de mers la vedere, care permite mecanicului să observe din timp eventualele obstacole și să oprească trenul. În această situație, viteza maximă permisă ar fi fost de aproximativ 40 km/h.
Ministrul Transporturilor a explicat că garnitura RENFE ar fi putut ajunge la aproximativ 200 km/h înainte de impact, însă viteza exactă urmează să fie stabilită în anchetă. Autoritățile verifică acum înregistrările convorbirilor dintre mecanici și centrul de control, pentru a afla cine a dat autorizația și de ce nu a fost oprit trenul.
Bilanțul tragediei din Toledo: 68 de morți și zeci de răniți
Coliziunea s-a produs în jurul orei 08:54, ora locală, în apropierea localității Urda din provincia Toledo, la aproximativ 130 de kilometri sud de Madrid. Ambele trenuri circulau spre sudul Spaniei, pe linia de mare viteză Madrid-Sevilla. În cele două garnituri se aflau peste 500 de pasageri, iar impactul a fost atât de puternic încât mai multe vagoane au deraiat, unele ajungând pe un terasament aflat lângă calea ferată.
Potrivit bilanțului confirmat de autoritățile regionale, cel puțin 68 de persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite, dintre care 15 se aflau în stare gravă. Echipele de salvare au lucrat inclusiv pe timpul nopții pentru a verifica vagoanele distruse și pentru a recupera persoanele decedate. Bilanțul ar putea crește, deoarece operațiunile de căutare nu au fost încheiate.
Trei zile de doliu național, în Spania
Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat trei zile de doliu național, între 29 și 31 octombrie, în memoria celor care și-au pierdut viața în accident. În această perioadă, drapelele Spaniei vor fi coborâte în bernă la instituțiile publice. Șeful Guvernului a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a promis că autoritățile vor face tot posibilul pentru a afla cum s-a ajuns la această tragedie.
Accidentul a provocat o puternică reacție în societatea spaniolă, mai ales că este al doilea dezastru feroviar major petrecut în țară de la începutul anului. Circulația trenurilor de mare viteză între Madrid și Andaluzia a fost suspendată, iar companiile feroviare încearcă să găsească soluții pentru pasagerii afectați. Reluarea traficului depinde de finalizarea intervențiilor și de verificarea infrastructurii.