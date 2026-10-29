Un fost ministru al Muncii din Spania și o sportivă de 24 de ani, victime ale tragediei feroviare de la Toledo

Publicat 29 oct. 2026, 21:27 Sursă Realitatea PLUS

Fostul ministru al Muncii din Spania a murit în urma accidentului feroviar devastator. Printre persoanele care și-au pierdut viața se află și o sportivă în vârstă de numai 24 de ani, potrivit Realitatea PLUS. Ultimul bilanț anunțat de autorități arată că cel puțin 69 de oameni au pierit și alți zeci au fost grav răniți, inclusiv un român. Între timp, înregistrările discuțiilor dintre mecanici și centrul de control ridică noi semne de întrebare. Sistemul de siguranță se defectase, însă unul dintre trenuri a primit permisiunea să circule cu viteză normală. Atenție! Urmează imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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