Doi morți și cinci răniți după prăbușirea unei formațiuni stâncoase în Cappadocia, Turcia. Ce a provocat alunecarea de teren VIDEO

Publicat 29 oct. 2026, 17:18 Actualizat 29 oct. 2026, 17:20

Cel puțin două persoane au murit și alte cinci au fost rănite după ce o formațiune stâncoasă s-a prăbușit joi, 29 octombrie, în regiunea Cappadocia din Turcia, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Potrivit autorităților citate de siteul Arab News, incidentul a fost provocat de o alunecare de teren, pe fondul ploilor abundente. Echipele de salvare continuă operațiunile pentru a identifica eventuale alte victime prinse sub dărâmături.

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