Doi morți și cinci răniți după prăbușirea unei formațiuni stâncoase în Cappadocia, Turcia. Ce a provocat alunecarea de teren VIDEO

Cel puțin două persoane au murit și alte cinci au fost rănite după ce o formațiune stâncoasă s-a prăbușit joi, 29 octombrie, în regiunea Cappadocia din Turcia, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Potrivit autorităților citate de siteul Arab News, incidentul a fost provocat de o alunecare de teren, pe fondul ploilor abundente. Echipele de salvare continuă operațiunile pentru a identifica eventuale alte victime prinse sub dărâmături.
Ministrul turc al Justiției, Akin Gurlek, a anunțat bilanțul inițial al victimelor într-un mesaj publicat pe platforma X.
Acesta a menționat, totodată, că echipele de intervenție desfășoară operațiuni coordonate pentru a găsi eventuale alte persoane prinse sub fragmentele de rocă.
Prăbușirea a avut loc în apropierea unui muzeu în aer liber
Incidentul s-a produs în jurul orei locale 15:15 (12:15 GMT), în orașul Goreme, în apropierea muzeului în aer liber, a declarat guvernatorul local, Huseyin Kok, scriu jurnaliștii publicației Arab News.
În urma alunecării de teren, o formațiune stâncoasă înaltă s-a prăbușit. Martorii au relatat că au auzit un zgomot puternic în momentul în care roca, situată în apropierea unei parcări în aer liber, s-a surpat. Zona a fost închisă publicului după incident, potrivit relatărilor din presa locală.
Cappadocia, o destinație turistică renumită pentru formațiunile sale stâncoase
Potrivit Arab News, regiunea Cappadocia este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Turcia, fiind renumită pentru formațiunile sale conice, cunoscute drept „hornurile zânelor”. Acestea s-au format în urma activității vulcanice din vechime și a proceselor de eroziune.
Zona atrage turiști din întreaga lume datorită orașelor subterane săpate în rocă, bisericilor creștine timpurii și zborurilor cu balonul cu aer cald, organizate în special în diminețile cu vreme favorabilă.
Ministerul turc al Culturii și Turismului a demarat lucrări de restaurare în regiune pentru protejarea formațiunilor stâncoase fragile de efectele schimbărilor climatice, ale eroziunii naturale și ale activității umane, mai scriu jurnaliștii Arab News.
Un incident similar a fost raportat în Cappadocia și în 2024, însă atunci nu au fost înregistrate victime.