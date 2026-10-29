Cum s-a produs tragedia cu 68 de morți din Spania. Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte de impact

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 oct. 2026, 09:19

Au apărut noi detalii despre tragedia feroviară din Spania, unde cel puțin 68 de persoane au murit după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit violent, miercuri dimineață, 28 octombrie. Anchetatorii încearcă să afle de ce un tren al companiei RENFE a primit permisiunea de a-și continua drumul, deși semnalul era roșu, iar în fața sa se afla un alt tren oprit pe șine.

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