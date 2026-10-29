Cum s-a produs tragedia cu 68 de morți din Spania. Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte de impact
Accident în Spania
Au apărut noi detalii despre tragedia feroviară din Spania, unde cel puțin 68 de persoane au murit după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit violent, miercuri dimineață, 28 octombrie. Anchetatorii încearcă să afle de ce un tren al companiei RENFE a primit permisiunea de a-și continua drumul, deși semnalul era roșu, iar în fața sa se afla un alt tren oprit pe șine.
Ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, a vorbit despre o decizie inexplicabilă, luată după ce sistemul de siguranță feroviară a suferit o defecțiune. Între timp, zeci de răniți se află în spitale, iar salvatorii continuă să caute printre vagoanele distruse. Premierul Pedro Sánchez a anunțat trei zile de doliu național.
Un tren a primit undă verde, deși semnalul era roșu. Ce s-a întâmplat înaintea tragediei
Potrivit informațiilor prezentate de ministrul spaniol al Transporturilor, accidentul ar fi fost precedat de o defecțiune a sistemului informatic care controlează circulația trenurilor de mare viteză. În jurul orei 08:30, sistemul de siguranță LZB a încetat să funcționeze pe un tronson de aproximativ 63 de kilometri, ceea ce a dus la oprirea automată a mai multor trenuri care circulau în zonă.
Controlul traficului a fost preluat de angajații centrului feroviar din gara Atocha, Madrid. La aproximativ șase minute după apariția problemei, un tren AVE al companiei RENFE a primit permisiunea să își reia mersul normal, deși semnalul era în continuare roșu. Garnitura a parcurs aproximativ 25 de kilometri înainte să lovească din spate un tren al operatorului IRYO, care rămăsese oprit pe aceeași linie.
Trenul ar fi circulat cu aproximativ 200 km/h. Regulile impuneau o viteză mult mai mică
Una dintre cele mai importante întrebări la care anchetatorii încearcă să răspundă este de ce trenul RENFE a fost autorizat să circule în regim normal, în loc să înainteze cu viteză redusă. În cazul în care sistemul automat de siguranță nu funcționează, procedurile prevăd deplasarea în așa-numitul regim de mers la vedere, care permite mecanicului să observe din timp eventualele obstacole și să oprească trenul. În această situație, viteza maximă permisă ar fi fost de aproximativ 40 km/h.
Ministrul Transporturilor a explicat că garnitura RENFE ar fi putut ajunge la aproximativ 200 km/h înainte de impact, însă viteza exactă urmează să fie stabilită în anchetă. Autoritățile verifică acum înregistrările convorbirilor dintre mecanici și centrul de control, pentru a afla cine a dat autorizația și de ce nu a fost oprit trenul.
68 de morți și zeci de răniți. Imagini dramatice de la locul accidentului
Coliziunea s-a produs în jurul orei 08:54, ora locală, în apropierea localității Urda din provincia Toledo, la aproximativ 130 de kilometri sud de Madrid. Ambele trenuri circulau spre sudul Spaniei, pe linia de mare viteză Madrid-Sevilla. În cele două garnituri se aflau peste 500 de pasageri, iar impactul a fost atât de puternic încât mai multe vagoane au deraiat, unele ajungând pe un terasament aflat lângă calea ferată.
Potrivit bilanțului confirmat de autoritățile regionale, cel puțin 68 de persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite, dintre care 15 se aflau în stare gravă. Echipele de salvare au lucrat inclusiv pe timpul nopții pentru a verifica vagoanele distruse și pentru a recupera persoanele decedate. Bilanțul ar putea crește, deoarece operațiunile de căutare nu au fost încheiate.
Mărturia unui supraviețuitor: „Totul a zburat, bagajele, telefoanele mobile”
Printre cei care au scăpat cu viață din accident se află și Ignacio Relaño, un pasager care călătorea în trenul RENFE. Bărbatul a povestit că, înaintea impactului, garnitura a încetinit brusc și s-a oprit pentru scurt timp, după care și-a continuat deplasarea. La câteva minute, trenul a lovit violent garnitura IRYO aflată în față.
Pasagerii au fost aruncați de pe scaune, iar bagajele și obiectele personale au zburat prin vagoane. Relaño a declarat că a fost lovit la nas și că, pentru câteva clipe, a avut impresia că vagonul se va răsturna. Mărturiile supraviețuitorilor sunt importante pentru anchetatori, care încearcă să stabilească exact cum s-au desfășurat ultimele minute înaintea coliziunii.
Ancheta se concentrează pe defecțiunea sistemului feroviar și pe ordinul primit de mecanic
Autoritățile spaniole încearcă acum să stabilească dacă tragedia a fost provocată de o eroare umană, de o problemă tehnică sau de o combinație între cele două. Ancheta urmărește în special momentul în care sistemul de siguranță LZB s-a defectat și decizia prin care trenului RENFE i s-a permis să își reia drumul, deși pe aceeași linie se afla o garnitură oprită, conform presei externe.
Sindicatul funcționarilor CSIF a cerut autorităților să respecte desfășurarea anchetei și prezumția de nevinovăție a angajatului centrului de control implicat în gestionarea traficului. În paralel, judecătorul care supraveghează investigația a dispus protejarea probelor de la locul accidentului, pentru ca specialiștii să poată analiza fiecare element care ar putea explica dezastrul. Până la finalizarea cercetărilor, responsabilitatea exactă pentru coliziune rămâne de stabilit.
Spania declară trei zile de doliu național. Premierul Pedro Sánchez cere explicații
Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat trei zile de doliu național, între 29 și 31 octombrie, în memoria celor care și-au pierdut viața în accident. În această perioadă, drapelele Spaniei vor fi coborâte în bernă la instituțiile publice. Șeful Guvernului a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a promis că autoritățile vor face tot posibilul pentru a afla cum s-a ajuns la această tragedie.
Accidentul a provocat o puternică reacție în societatea spaniolă, mai ales că este al doilea dezastru feroviar major petrecut în țară de la începutul anului. Circulația trenurilor de mare viteză între Madrid și Andaluzia a fost suspendată, iar companiile feroviare încearcă să găsească soluții pentru pasagerii afectați. Reluarea traficului depinde de finalizarea intervențiilor și de verificarea infrastructurii.
A doua tragedie feroviară majoră din Spania în 2026. În ianuarie au murit 46 de persoane
Accidentul din Toledo vine la doar nouă luni după coliziunea feroviară produsă pe 18 ianuarie 2026, în apropierea localității Adamuz, din provincia Córdoba. Atunci, un tren IRYO a deraiat și a intrat în coliziune cu o garnitură RENFE care circula din sens opus, provocând moartea a 46 de persoane.
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