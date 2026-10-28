Suspecții sabotajului de la Carfil Brașov plănuiau un atac identic și într-un oraș din Germania

Scris de Iulian Budusan Publicat: 28 oct. 2026, 22:10

Doi cetățeni belaruși au fost reținuți în Germania, fiind suspectați că pregăteau acțiuni de sabotaj în sudul țării. Potrivit publicației Der Spiegel, cei doi ar fi acționat la comanda Rusiei și ar fi vizați de suspiciuni și în România, în legătură cu incendiul izbucnit la fabrica CARFIL din Brașov. Informațiile au fost relatate de Reuters, citând autoritățile germane.

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