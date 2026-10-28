Suspecții sabotajului de la Carfil Brașov plănuiau un atac identic și într-un oraș din Germania

Doi cetățeni belaruși au fost reținuți în Germania, fiind suspectați că pregăteau acțiuni de sabotaj în sudul țării. Potrivit publicației Der Spiegel, cei doi ar fi acționat la comanda Rusiei și ar fi vizați de suspiciuni și în România, în legătură cu incendiul izbucnit la fabrica CARFIL din Brașov. Informațiile au fost relatate de Reuters, citând autoritățile germane.
Cei doi bărbați, în vârstă de 39 și 50 de ani, ar fi intenționat să incendieze o clădire sau o infrastructură critică din zona orașului Nürnberg, potrivit Parchetului General din München, care a oferit informații agenției Reuters.
Anchetatorii germani susțin că suspecții ar fi acționat în beneficiul unui guvern sau al unei organizații din străinătate, urmând să primească bani în schimbul acțiunilor planificate. Autoritățile nu au precizat în numele cărei țări ar fi urmat să opereze cei doi.
Bărbații se află în arest preventiv din 7 octombrie. Potrivit publicației Der Spiegel, aceștia ar fi avut legături cu Rusia, însă naționalitatea belarusă a suspecților nu reprezintă, în sine, o dovadă privind implicarea unui stat străin.
Legătura investigată cu incendiul de la CARFIL Brașov
În paralel, autoritățile române îi suspectează pe cei doi de implicare în incendiul produs în noaptea de 14 septembrie într-un parc industrial din Brașov, unde funcționează și fabrica CARFIL, companie din industria de apărare care produce lansatoare de grenade și muniție.
Conform informațiilor publicate de Der Spiegel, ancheta din România vizează presupusa participare a celor doi la acest incident. Procurorii români specializați în combaterea criminalității organizate au solicitat extrădarea suspecților aflați în Germania, precum și a unui cetățean ucrainean reținut în Polonia în legătură cu același caz.
Vinovăția persoanelor vizate urmează să fie stabilită de instanțele competente, iar acuzațiile trebuie analizate în cadrul procedurilor judiciare.
Rusia respinge acuzațiile de sabotaj
Moscova a negat în repetate rânduri acuzațiile formulate de Germania și de alte state europene privind presupuse operațiuni de sabotaj.
În cazul CARFIL Brașov, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București. În replică, Ambasada Rusiei a respins acuzațiile, susținând că acestea ar fi fost formulate fără temei și că nu ar fi fost prezentate dovezi care să le susțină.
Anchetele desfășurate în Germania, România și Polonia urmăresc să clarifice rolul fiecăruia dintre suspecți și eventualele legături dintre incidente. Până la finalizarea cercetărilor, presupusa implicare a acestora în acte de sabotaj rămâne o acuzație investigată de autorități.