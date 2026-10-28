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Scenariile posibile pentru formarea viitorului guvern al Israelului. Transmisiune specială de la Casa Albă

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 oct. 2026, 22:03
Actualizat28 oct. 2026, 22:06
SursăRealitatea PLUS

Israelul se pregătește pentru negocieri decisive privind formarea viitorului guvern, iar pe masa liderilor politici se află mai multe scenarii, de la o coaliție de uniune națională, cu premier prin rotație, până la noi alianțe pentru obținerea majorității în Knesset. Idan Kweller, corespondent la Casa Albă pentru Walla News și The Jerusalem Post, a analizat mizele negocierilor și posibilele formule de guvernare, într-o transmisiune specială pentru Realitatea PLUS, direct de la Casa Albă.

Idan Kweller: ”Trump a încercat să-l determine pe Netanyahu să formeze un guvern de uniune națională”

Poate unul dintre locurile care vor avea cea mai mare influență asupra consecințelor rezultatelor alegerilor din Israel. Știm că președintele Trump a încercat să-l determine pe Benjamin Netanyahu să formeze un guvern de uniune națională. El își dorește un guvern normal în Israel și nu vrea ca Netanyahu să depindă de extrema dreaptă, care l-a menținut până acum la putere. Cel mai probabil, Trump îi va spune să coopteze în guvern oameni din tabăra schimbării

a declarat Idan Kweller, pentru Realitatea PLUS.

Ce urmează după validarea oficială a rezultatelor alegerilor

Corespondentul la Casa Albă pentru Walla News și The Jerusalem Post, Idan Kweller, a explicat că, după validarea oficială a rezultatelor alegerilor, președintele Isaac Herzog va consulta reprezentanții partidelor care intră în Knesset, înainte de a desemna liderul care va primi primul mandat pentru formarea viitorului guvern.

Potrivit lui, Idan Kweller, ”persoana desemnată va avea la dispoziție 28 de zile, aproape o lună, pentru a forma o coaliție”.

Dacă nici atunci nu va reuși, mandatul ar putea fi încredințat unei alte persoane sau s-ar putea ajunge la noi alegeri.Acestea sunt informațiile despre situația din Israel, așa cum se văd de la Casa Albă. Pentru Realitatea Plus TV, sunt Idan Kweller, de la Walla News și The Jerusalem Post.

a conchis jurnalistul israelian la Casa Albă.
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