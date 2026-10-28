Advertising
Advertising
ExclusivExtern· 1 min citire
Scenariile posibile pentru formarea viitorului guvern al Israelului. Transmisiune specială de la Casa Albă
Publicat28 oct. 2026, 22:03
Actualizat28 oct. 2026, 22:06
SursăRealitatea PLUS
Israelul se pregătește pentru negocieri decisive privind formarea viitorului guvern, iar pe masa liderilor politici se află mai multe scenarii, de la o coaliție de uniune națională, cu premier prin rotație, până la noi alianțe pentru obținerea majorității în Knesset. Idan Kweller, corespondent la Casa Albă pentru Walla News și The Jerusalem Post, a analizat mizele negocierilor și posibilele formule de guvernare, într-o transmisiune specială pentru Realitatea PLUS, direct de la Casa Albă.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News