Un nou atac cu drone asupra unei nave în Marea Neagră, în apropierea coastei Bulgariei

Un nou atac cu drone asupra unei nave comerciale care naviga pe Marea Neagră a avut loc miercuri, în apropierea coastei Bulgariei. Autoritățile din țara vecină au trimis o ambarcațiune pentru a acorda asistență navei atacate, iar echipajul a fost evacuat în siguranță cu ajutorul bărcilor de salvare. Este a cincea navă lovită în regiune de la începutul lunii.
Pescarii care au fost martori ai atacului afirmă că au văzut un incendiu izbucnind la bordul navei și că aceasta s-a înclinat considerabil spre tribord, potrivit agenției specializate Maritime.bg. Cei 18 marinari au fost aduși în siguranță la țărm, a mai precizat sursa citată.
Vasul comercial era încărcat cu 700 de containere. Este a cincea navă comercială atacată de drone în această lună în largul coastei bulgare a Mării Negre.
Potrivit ministrului bulgar al Apărării, Dimităr Stoianov, nava a fost lovită de trei drone la aproximativ 21 de mile marine de localitatea Șabla, în apropierea Capului Kaliakra.
Nava lovită se numește "Contship Jet", un portcontainer care plecase din portul israelian Haifa și se îndrepta către portul Constanța.
Noul atac are loc în timp ce miniștrii Apărării din Bulgaria, România și Turcia se întâlnesc la Sofia pentru a discuta măsuri de protejare a navigației civile în Marea Neagră, în contextul atacurilor reciproce dintre Rusia și Ucraina.