Un nou atac cu drone asupra unei nave în Marea Neagră, în apropierea coastei Bulgariei

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 oct. 2026, 14:36

Un nou atac cu drone asupra unei nave comerciale care naviga pe Marea Neagră a avut loc miercuri, în apropierea coastei Bulgariei. Autoritățile din țara vecină au trimis o ambarcațiune pentru a acorda asistență navei atacate, iar echipajul a fost evacuat în siguranță cu ajutorul bărcilor de salvare. Este a cincea navă lovită în regiune de la începutul lunii.

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