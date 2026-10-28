Ciclonul Arnab lovește India. Peste 180.000 de persoane au fost evacuate

Ciclonul Arnab a lovit coasta de est a Indiei, în statul Andhra Pradesh, în dimineața zilei de miercuri, 28 octombrie 2026, aducând ploi torențiale și vânturi puternice. Autoritățile au evacuat peste 180.000 de persoane din zonele vulnerabile din Andhra Pradesh și statul vecin Odisha, înainte de sosirea furtunii.
Rafale de până la 150 km/h și risc de inundații
Departamentul Meteorologic al Indiei a clasificat Arnab drept o furtună ciclonică foarte severă. Vânturile susținute au fost estimate la 125–135 km/h, cu rafale care pot ajunge până la 150 km/h.
Ploile abundente și valurile puternice pot provoca inundații în zonele joase, pot avaria locuințe și pot afecta culturile agricole și rețelele de comunicații. Autoritățile au avertizat și asupra riscului de cădere a copacilor și a stâlpilor de electricitate.
Mii de oameni au fost mutați în adăposturi
Evacuările au vizat comunitățile expuse riscului de inundații și de efecte directe ale vântului puternic. În Andhra Pradesh, autoritățile au organizat transportul populației din zonele vulnerabile către adăposturi temporare, iar în Odisha au fost relocate zeci de mii de persoane.
Potrivit relatărilor publicate înainte și în timpul impactului ciclonului, au fost pregătite peste 2.000 de adăposturi în 20 de districte din Andhra Pradesh. În Odisha, autoritățile au deschis centre de cazare și au mobilizat echipe pentru intervenții și evacuări.
Transportul și alimentarea cu energie au fost afectate
Furtuna a provocat căderi de copaci și avarii la infrastructură, iar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în unele zone. Unele școli au fost închise, iar curse feroviare și aeriene au fost anulate sau suspendate din motive de siguranță.
Operațiunile pe mai multe aeroporturi din Andhra Pradesh au fost suspendate, potrivit relatărilor Reuters. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru degajarea drumurilor și gestionarea pagubelor produse vremea extremă.
Alerte și în țările vecine
Efectele meteorologice asociate ciclonului au determinat și alte state din regiune să emită avertizări. În Nepal, autoritățile au atras atenția asupra riscului de precipitații abundente, viscole și avalanșe în zonele montane înalte, iar emiterea permiselor pentru anumite trasee de altitudine a fost suspendată temporar.
În Sri Lanka au fost, de asemenea, emise avertizări privind ploile abundente și posibilele inundații.
Autoritățile indiene au cerut locuitorilor din regiunile expuse să respecte instrucțiunile serviciilor de urgență și să rămână în adăposturi sau în locuri sigure. Situația rămâne dependentă de evoluția ciclonului și de intensitatea precipitațiilor din zonele afectate.