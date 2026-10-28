Ciclonul Arnab lovește India. Peste 180.000 de persoane au fost evacuate

Publicat 28 oct. 2026, 09:27 Actualizat 28 oct. 2026, 10:22

Ciclonul Arnab a lovit coasta de est a Indiei, în statul Andhra Pradesh, în dimineața zilei de miercuri, 28 octombrie 2026, aducând ploi torențiale și vânturi puternice. Autoritățile au evacuat peste 180.000 de persoane din zonele vulnerabile din Andhra Pradesh și statul vecin Odisha, înainte de sosirea furtunii.

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