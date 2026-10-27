Un fost director FBI îi îndeamnă pe americani să-și facă stocuril de urgență: „Este pentru familia voastră”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 27 oct. 2026, 22:05

Un fost director adjunct al FBI îi îndeamnă pe americanii să-și pregătească din timp rezerve de hrană, apă și echipamente de urgență. Mesajul vine în contextul în care Pentagonul și mai multe guverne occidentale își intensifică planurile de pregătire pentru situații de criză, de la pene majore de curent la dezastre naturale și atacuri cibernetice.

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