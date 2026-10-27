Un fost director FBI îi îndeamnă pe americani să-și facă stocuril de urgență: „Este pentru familia voastră”

Un fost director adjunct al FBI îi îndeamnă pe americanii să-și pregătească din timp rezerve de hrană, apă și echipamente de urgență. Mesajul vine în contextul în care Pentagonul și mai multe guverne occidentale își intensifică planurile de pregătire pentru situații de criză, de la pene majore de curent la dezastre naturale și atacuri cibernetice.
Dan Bongino, fost director adjunct al FBI și fost agent al Secret Service, le-a recomandat americanilor să își pregătească din timp provizii esențiale pentru cel puțin trei zile, susținând că fiecare familie ar trebui să fie pregătită pentru eventuale situații de urgență, scrie Unilad.
Reacția vine la scurt timp după apariția informațiilor despre FORTRESS, un plan al Pentagonului care urmărește să asigure funcționarea bazelor militare americane timp de cel puțin 90 de zile chiar și în cazul întreruperii infrastructurii civile.
Potrivit oficialilor americani, proiectul include reactoare nucleare portabile, sisteme de stocare a energiei, rețele electrice independente și stocuri strategice de combustibil, muniție, minerale critice și materiale medicale.
Bongino consideră că, dacă Pentagonul își construiește propria „fortăreață” pentru a garanta securitatea națională, cetățenii ar trebui să procedeze la fel în propriile locuințe. „Trebuie să transformați casa sau apartamentul vostru într-o fortăreață”, a spus acesta, avertizând că în timpul unei crize resursele ar putea deveni limitate.
„Panica ucide”, a avertizat Bongino, susținând că cea mai bună metodă de a evita dezastrul este pregătirea din timp pentru scenariile cele mai dificile.
Avertismente similare au fost lansate în ultimele luni și de autorități din Marea Britanie, Germania, Suedia, Franța, Irlanda, Olanda și Japonia, care încurajează populația să fie pregătită pentru situații neprevăzute precum dezastre naturale, atacuri cibernetice sau întreruperi ale serviciilor esențiale.