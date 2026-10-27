Atac în Germania. O mașină a intrat într-un grup de oameni: polițiștii au deschis focul

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 oct. 2026, 10:31

Incident grav în nordul Germaniei, unde o mașină a intrat într-un grup de persoane, rănind patru sau cinci oameni, unii dintre ei grav. Polițiștii care se aflau în apropiere au deschis focul asupra autoturismului pentru a-l opri, însă suspecții au reușit să fugă. Potrivit primelor informații, anchetatorii cred că victimele și persoanele aflate în mașină se cunoșteau, iar grupul ar fi fost vizat în mod intenționat.

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