Atac în Germania. O mașină a intrat într-un grup de oameni: polițiștii au deschis focul

Incident grav în nordul Germaniei, unde o mașină a intrat într-un grup de persoane, rănind patru sau cinci oameni, unii dintre ei grav. Polițiștii care se aflau în apropiere au deschis focul asupra autoturismului pentru a-l opri, însă suspecții au reușit să fugă. Potrivit primelor informații, anchetatorii cred că victimele și persoanele aflate în mașină se cunoșteau, iar grupul ar fi fost vizat în mod intenționat.
O mașină a intrat într-un grup de oameni. Mai multe persoane au ajuns la spital
Incidentul s-a produs luni seara, 26 octombrie 2026, cu puțin timp înainte de miezul nopții, în localitatea Neustadt am Rübenberge, situată la nord-vest de Hanovra, în landul Saxonia Inferioară. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliției, citată de agenția germană dpa, un autoturism a intrat într-un grup de persoane, provocând rănirea a patru sau cinci oameni.
Victimele au suferit răni de diferite grade de gravitate și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Unele persoane au fost rănite grav, însă autoritățile au precizat că viața niciuneia dintre ele nu este în pericol. Primele cercetări indică faptul că incidentul ar fi fost provocat intenționat. Polițiștii încearcă să afle ce s-a întâmplat înainte ca mașina să lovească grupul de persoane.
Polițiștii au deschis focul asupra mașinii. Suspecții au fugit pe jos
În momentul incidentului, mai mulți polițiști desfășurau un control rutier de rutină în apropiere. Aceștia au observat ce se întâmplă și au intervenit imediat. Pentru a opri autoturismul, agenții au tras mai multe focuri de armă asupra acestuia. Cu toate acestea, persoanele suspectate că ar fi fost implicate au reușit să scape.
Suspecții au abandonat mașina și au fugit pe jos, înainte ca polițiștii să îi poată reține. La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje de poliție, inclusiv agenți înarmați. În operațiunea de căutare a fost folosit și un elicopter, însă primele verificări nu au dus la prinderea suspecților. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, mai multe autoturisme au fost avariate în timpul incidentului. Unele aveau anvelopele dezumflate, o lunetă spartă și urme de gloanțe. Zona a fost izolată timp de mai multe ore, pentru ca anchetatorii să poată aduna probe.
Poliția suspectează că victimele au fost vizate intenționat
Autoritățile germane încearcă să stabilească motivul pentru care mașina a intrat în grupul de persoane. Primele informații arată că oamenii implicați s-ar fi cunoscut, iar șoferul ar fi lovit grupul în mod deliberat. Totuși, poliția nu a oferit detalii despre relațiile dintre suspecți și victime. Deocamdată, nu a fost anunțată identitatea persoanelor căutate și nici numărul exact al celor implicate în incident. Ancheta continuă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs fapta și responsabilitatea fiecărei persoane. Nu există, până în prezent, o confirmare oficială că incidentul ar avea legătură cu terorismul.
Alte incidente în care mașini au lovit grupuri de persoane în Germania
Germania s-a confruntat și în trecut cu incidente în care șoferi au intrat intenționat cu mașinile în grupuri de oameni. În iunie 2025, un bărbat a intrat cu autoturismul într-un grup de pietoni din orașul Passau. Printre persoanele lovite s-au numărat soția și fiica sa, în vârstă de cinci ani. În cazul incidentului produs luni seara la Neustadt am Rübenberge, anchetatorii verifică dacă a existat un conflict între persoanele implicate. Poliția nu a anunțat până acum reținerea vreunui suspect.