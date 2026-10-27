ONU acuză Rusia de crime de război în Ucraina. Milioane de oameni au rămas fără căldură și curent

Rusia a comis crime de război și crime împotriva umanității prin atacurile deliberate asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Este concluzia Comisiei independente de anchetă a ONU pentru Ucraina, prezentată luni, 26 octombrie 2026, în fața Adunării Generale a ONU. Potrivit raportului, bombardamentele au lăsat milioane de oameni fără electricitate, căldură și apă în timpul iernii, când temperaturile au coborât până la minus 21 de grade Celsius. Anchetatorii susțin că atacurile au fost făcute intenționat, pentru a provoca suferință populației civile.
ONU acuză Rusia de crime de război după atacurile asupra infrastructurii energetice
Comisia independentă de anchetă a ONU a analizat efectele bombardamentelor rusești asupra centralelor electrice și a altor instalații energetice din Ucraina. Investigația s-a concentrat în special asupra iernii 2025-2026, dar a urmărit și consecințele atacurilor începute în toamna anului 2022. Potrivit raportului, Rusia a folosit sute de drone și rachete în atacuri repetate, care au provocat distrugeri importante în sistemul energetic ucrainean. De-a lungul anilor, bombardamentele au devenit tot mai frecvente, mai puternice și au afectat zone tot mai întinse.
Anchetatorii ONU au stabilit că responsabilii militari ruși care au ordonat atacurile știau că instalațiile de încălzire erau esențiale pentru populație, în special în timpul iernii. Comisia consideră că bombardamentele au făcut parte dintr-o politică prin care autoritățile ruse au urmărit să lase civilii fără electricitate și alte servicii de bază, provocându-le suferință.
Pe baza probelor adunate, anchetatorii au concluzionat că Rusia a comis crime de război prin atacarea intenționată a obiectivelor civile, dar și crime împotriva umanității prin faptele care au provocat suferințe grave populației.
Milioane de ucraineni au rămas fără căldură și curent la minus 21 de grade
Raportul ONU arată că iarna 2025-2026 a fost extrem de dificilă pentru milioane de ucraineni. Temperaturile au coborât până la minus 21 de grade Celsius, iar numeroase familii au rămas perioade lungi fără încălzire, electricitate, apă și gaze. Lipsa acestor servicii a afectat grav sănătatea oamenilor, atât fizic, cât și psihic. Printre cei care au avut cel mai mult de suferit s-au numărat vârstnicii, persoanele cu mobilitate redusă și familiile cu copii.
Un bărbat de 53 de ani din Kiev le-a povestit anchetatorilor ONU că se temea să adoarmă noaptea, pentru că în locuința sa era atât de frig încât îi era teamă că nu se va mai trezi. O femeie de 74 de ani, tot din capitala Ucrainei, a descris condițiile grele în care a fost nevoită să trăiască după întreruperea încălzirii și a altor servicii esențiale.
Criza energetică a afectat și educația copiilor. Mai multe școli au rămas închise perioade îndelungate, iar lipsa căldurii din locuințe a dus la îmbolnăviri. În același timp, întreruperile repetate ale electricității și apei au făcut viața de zi cu zi tot mai dificilă pentru oamenii care locuiesc în zonele afectate de bombardamente.
Atacurile Rusiei se intensifică din nou. Avertismentul transmis de ONU
Președintele Comisiei independente de anchetă a ONU, Erik Møse, a avertizat că atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei s-au intensificat din nou, chiar înaintea începerii sezonului rece. Concluziile anchetei se bazează pe mărturiile a 255 de persoane din mai multe regiuni ale Ucrainei, printre care Kiev, Harkov, Herson, Odesa, Dnipro și Zaporojie. Comisia a analizat și informații oferite de autorități, medici și organizații neguvernamentale. Anchetatorii au examinat și atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia și din teritoriile ocupate ale Ucrainei. Totuși, nu au putut cerceta în detaliu efectele acestora, deoarece autoritățile ruse nu le-au permis accesul și nu au răspuns solicitărilor de informații.
Rusia, acuzată și de trafic de persoane pentru recrutarea militarilor
Raportul ONU prezintă și dovezi privind recrutarea prin înșelăciune și constrângere a unor cetățeni străini în armata rusă. Comisia a identificat persoane din 29 de țări care au fost recrutate cu ajutorul unor intermediari sau agenții care se prezentau drept firme legitime. Acestora li se promiteau locuri de muncă, însă, după sosirea în Rusia, erau obligate să semneze contracte cu Ministerul Apărării.
Documentele erau redactate doar în limba rusă, pe care mulți dintre recruți nu o înțelegeau. Ulterior, bărbații erau trimiși pe frontul din Ucraina, unde primeau misiuni periculoase. Potrivit anchetatorilor, mulți dintre aceștia au murit sau au fost dați dispăruți. Alții s-au predat ori au fost capturați de forțele ucrainene. Comisia ONU a concluzionat că aceste practici reprezintă trafic de persoane și încalcă legislația internațională privind drepturile omului.
Rusia a intensificat atacurile asupra sistemului energetic din Ucraina
Atacurile asupra infrastructurii energetice reprezintă una dintre problemele majore cu care Ucraina se confruntă înaintea unei noi ierni de război. În octombrie 2026, Rusia a continuat bombardamentele asupra instalațiilor energetice, provocând întreruperi ale alimentării cu electricitate și apă în mai multe regiuni.
Pe 15 octombrie, o analiză privind schimbarea strategiei Rusiei în Ucraina arăta că bombardamentele vizează tot mai mult instalațiile energetice importante. Potrivit experților citați, atacurile repetate îngreunează reparațiile și lasă populația fără servicii esențiale. În perioada 5-11 octombrie, în Ucraina au fost înregistrate aproximativ 200 de lovituri asupra instalațiilor energetice și alte 17 atacuri asupra infrastructurii de petrol și gaze. În raportul prezentat pe 26 octombrie, Comisia ONU cere încetarea atacurilor asupra populației civile și asupra obiectivelor civile. Anchetatorii solicită și eliberarea din armata rusă a tuturor persoanelor recrutate prin trafic de persoane.