ONU acuză Rusia de crime de război în Ucraina. Milioane de oameni au rămas fără căldură și curent

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 oct. 2026, 09:05

Rusia a comis crime de război și crime împotriva umanității prin atacurile deliberate asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Este concluzia Comisiei independente de anchetă a ONU pentru Ucraina, prezentată luni, 26 octombrie 2026, în fața Adunării Generale a ONU. Potrivit raportului, bombardamentele au lăsat milioane de oameni fără electricitate, căldură și apă în timpul iernii, când temperaturile au coborât până la minus 21 de grade Celsius. Anchetatorii susțin că atacurile au fost făcute intenționat, pentru a provoca suferință populației civile.

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