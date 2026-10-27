Ana Maria Păcuraru: Marea Neagră, cea mai periculoasă rută maritimă din lume. Peste 570 de nave atacate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 oct. 2026, 07:43

Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă din lume pentru marinarii de pe navele comerciale, depășind inclusiv Strâmtoarea Ormuz și Golful Persic, potrivit unei analize publicate de Financial Times. De la începutul anului 2026, peste 570 de nave au fost atacate, iar cel puțin 40 de marinari și-au pierdut viața. Situația este îngrijorătoare și pentru România, după ce mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea litoralului românesc și bulgăresc. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru, a explicat ce înseamnă acest lucru.

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