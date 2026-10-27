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Ana Maria Păcuraru: Marea Neagră, cea mai periculoasă rută maritimă din lume. Peste 570 de nave atacate

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 oct. 2026, 07:43

Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă din lume pentru marinarii de pe navele comerciale, depășind inclusiv Strâmtoarea Ormuz și Golful Persic, potrivit unei analize publicate de Financial Times. De la începutul anului 2026, peste 570 de nave au fost atacate, iar cel puțin 40 de marinari și-au pierdut viața. Situația este îngrijorătoare și pentru România, după ce mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea litoralului românesc și bulgăresc. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru, a explicat ce înseamnă acest lucru.

Peste 570 de nave atacate în Marea Neagră. Cel puțin 40 de marinari au murit

Într-o analiză prezentată la Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru a vorbit despre creșterea numărului de atacuri asupra navelor comerciale și despre pericolele care amenință transportul maritim din regiune. Potrivit datelor prezentate, situația s-a agravat în timpul verii, când s-a ajuns la o medie de peste patru atacuri pe zi.

Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă din lume, mai periculoasă decât Strâmtoarea Ormuz, arată o analiză Financial Times. Pentru Realitatea Plus, am urmărit ce înseamnă asta pentru România. De la începutul anului, peste 570 de nave au fost lovite, iar cel puțin 40 de marinari au murit. Vara aceasta s-a ajuns la peste patru atacuri pe zi. În ultimele 45 de zile, Rusia este responsabilă pentru aproximativ 90% dintre ele.

a declarat Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă.

Pericolul s-a apropiat tot mai mult de litoralul României. Pe 23 octombrie, nava comercială Khoryv a fost lovită de drone la aproximativ 13 mile marine de Constanța, în afara apelor teritoriale românești. În urma atacului, un marinar a murit, nouă au fost salvați, iar trei au fost dați dispăruți. Incidentul a declanșat o amplă operațiune de căutare și salvare, la care au participat și echipaje din România.

Ținta sunt navele care transportă cereale ucrainene, iar scopul este sufocarea economiei Kievului. Pericolul s-a mutat însă în vestul mării. În octombrie, dronele au lovit cargouri lângă apele teritoriale ale României și Bulgariei, uneori chiar în interiorul lor. Asigurarea de război a ajuns la 15% din valoarea încărcăturii, iar tot mai mulți armatori refuză să mai intre în Marea Neagră. Concluzia este că Marea Neagră nu mai este un front secundar, este un test direct pentru NATO, iar România se află pe linia lui.

a mai explicat Ana Maria Păcuraru.

Atacurile asupra navelor comerciale au crescut puternic în 2026

Potrivit analizei Financial Times, realizată pe baza datelor companiei de securitate maritimă Ambrey și ale Organizației Maritime Internaționale, Marea Neagră a depășit Strâmtoarea Ormuz în privința numărului de marinari morți în atacuri în 2026. În timp ce în Marea Neagră au murit cel puțin 40 de marinari, în zona Strâmtorii Ormuz au fost confirmate 24 de decese în aceeași perioadă. Între lunile iulie și septembrie, aproximativ 387 de nave au fost atacate în Marea Neagră, de peste cinci ori mai multe decât în trimestrul precedent.

Creșterea pericolului a dus și la scumpirea asigurărilor pentru nave. Potrivit Financial Times, costul asigurării împotriva riscurilor de război poate ajunge la 15% din valoarea corpului navei, nu a încărcăturii. Tot mai multe companii maritime evită transporturile în regiune, iar activitatea porturilor ucrainene a scăzut puternic. În septembrie, porturile din zona Odesa au primit mai puțin de zece nave, față de aproximativ 400 în luna iulie.

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