Ana Maria Păcuraru: Marea Neagră, cea mai periculoasă rută maritimă din lume. Peste 570 de nave atacate

Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă din lume pentru marinarii de pe navele comerciale, depășind inclusiv Strâmtoarea Ormuz și Golful Persic, potrivit unei analize publicate de Financial Times. De la începutul anului 2026, peste 570 de nave au fost atacate, iar cel puțin 40 de marinari și-au pierdut viața. Situația este îngrijorătoare și pentru România, după ce mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea litoralului românesc și bulgăresc. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru, a explicat ce înseamnă acest lucru.
Peste 570 de nave atacate în Marea Neagră. Cel puțin 40 de marinari au murit
Într-o analiză prezentată la Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru a vorbit despre creșterea numărului de atacuri asupra navelor comerciale și despre pericolele care amenință transportul maritim din regiune. Potrivit datelor prezentate, situația s-a agravat în timpul verii, când s-a ajuns la o medie de peste patru atacuri pe zi.
Atacurile asupra navelor comerciale au crescut puternic în 2026
Potrivit analizei Financial Times, realizată pe baza datelor companiei de securitate maritimă Ambrey și ale Organizației Maritime Internaționale, Marea Neagră a depășit Strâmtoarea Ormuz în privința numărului de marinari morți în atacuri în 2026. În timp ce în Marea Neagră au murit cel puțin 40 de marinari, în zona Strâmtorii Ormuz au fost confirmate 24 de decese în aceeași perioadă. Între lunile iulie și septembrie, aproximativ 387 de nave au fost atacate în Marea Neagră, de peste cinci ori mai multe decât în trimestrul precedent.
Creșterea pericolului a dus și la scumpirea asigurărilor pentru nave. Potrivit Financial Times, costul asigurării împotriva riscurilor de război poate ajunge la 15% din valoarea corpului navei, nu a încărcăturii. Tot mai multe companii maritime evită transporturile în regiune, iar activitatea porturilor ucrainene a scăzut puternic. În septembrie, porturile din zona Odesa au primit mai puțin de zece nave, față de aproximativ 400 în luna iulie.