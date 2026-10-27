Alegeri midterm în SUA. Miza votului din 3 noiembrie pentru Donald Trump

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 oct. 2026, 08:13

Americanii sunt chemați la urne pe 3 noiembrie 2026 pentru a decide cine va controla Congresul în ultimii doi ani ai mandatului lui Donald Trump. Deși președintele nu candidează, alegerile midterm pot schimba raportul de putere de la Washington: republicanii încearcă să își păstreze majoritățile din Camera Reprezentanților și Senat, în timp ce democrații speră să preia controlul legislativului.

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