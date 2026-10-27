Alegeri midterm în SUA. Miza votului din 3 noiembrie pentru Donald Trump
Alegeri SUA (foto: profimedia)
Americanii sunt chemați la urne pe 3 noiembrie 2026 pentru a decide cine va controla Congresul în ultimii doi ani ai mandatului lui Donald Trump. Deși președintele nu candidează, alegerile midterm pot schimba raportul de putere de la Washington: republicanii încearcă să își păstreze majoritățile din Camera Reprezentanților și Senat, în timp ce democrații speră să preia controlul legislativului.
Scrutinul are loc pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și al unei popularități scăzute a liderului de la Casa Albă. Cel mai recent sondaj Reuters/Ipsos arată că democrații au un avans de 11 puncte procentuale în preferințele alegătorilor înregistrați pentru alegerile din Congres.
Ce votează americanii la alegerile midterm din 2026
Alegerile midterm sunt organizate la jumătatea mandatului prezidențial, la doi ani după scrutinul pentru Casa Albă. De această dată, votul este programat marți, 3 noiembrie, iar în joc sunt toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de mandate din Senat.
Membrii Camerei Reprezentanților sunt aleși pentru doi ani. Senatorii au mandate de șase ani, însă locurile lor nu sunt supuse votului simultan: aproximativ o treime sunt disputate la fiecare doi ani. În 2026, pe lângă cele 33 de curse senatoriale obișnuite, sunt organizate alegeri speciale în Florida și Ohio pentru restul mandatelor deținute anterior de Marco Rubio și JD Vance.
Așadar, scrutinul nu stabilește cine va conduce administrația americană, ci componența instituției care poate susține sau frâna o parte importantă a programului prezidențial.
De ce rezultatul poate schimba ultimii doi ani ai mandatului lui Trump
Republicanii controlează în prezent ambele camere ale Congresului. Păstrarea acestor majorități ar oferi administrației Trump un context politic mai favorabil pentru promovarea proiectelor sale. În schimb, pierderea uneia sau a ambelor camere ar întări capacitatea democraților de a se opune agendei Casei Albe.
Pentru opoziția democrată, obiectivul este transformarea nemulțumirii față de administrație în mandate parlamentare. Potrivit unei analize publicate de Universitatea Washington, democrații au nevoie de un câștig net de patru locuri în Camera Reprezentanților și de patru în Senat pentru a răsturna majoritățile republicane din fiecare cameră.
Votul are astfel și valoarea unui test politic pentru Donald Trump. Președintele nu se află pe buletinul de vot, dar felul în care alegătorii evaluează administrația sa poate influența rezultatul candidaților republicani.
Sondaj Reuters/Ipsos: democrații conduc cu 47% la 36%
Cercetarea Reuters/Ipsos încheiată pe 26 octombrie arată că 47% dintre alegătorii înregistrați ar alege un candidat democrat pentru Congres, în timp ce 36% ar opta pentru unul republican. Diferența este de 11 puncte procentuale, cu un punct mai mică decât în sondajul încheiat pe 19 octombrie, conform Reuters.
În aceeași cercetare, 32% dintre americani aprobă activitatea lui Donald Trump. Procentul este ușor mai mare decât nivelul de 31% înregistrat în săptămâna precedentă, care reprezenta minimul celor două mandate prezidențiale ale sale.
Sondajul măsoară preferința națională pentru cele două partide, nu distribuția finală a mandatelor. Cercetarea a fost realizată online, pe parcursul a cinci zile, pe un eșantion de 1.679 de adulți, dintre care 1.280 de alegători înregistrați. Marja de eroare este de două puncte procentuale pentru întregul eșantion și de trei puncte pentru alegătorii înregistrați.
Costul vieții pune presiune pe republicani
Prețurile carburanților și cheltuielile gospodăriilor se numără printre problemele care alimentează nemulțumirea față de administrație. Reuters relatează că îngrijorările privind benzina scumpă au însoțit scăderea popularității lui Trump în apropierea alegerilor.
Tema costurilor a fost preluată și de democrați în campanie. La mitingul organizat în Cleveland, Barack Obama și candidații susținuți de acesta au acuzat conducerea republicană că nu a făcut suficient pentru a reduce presiunea financiară asupra americanilor.
Pentru partidul președintelui, provocarea este să convingă alegătorii că merită să păstreze controlul Congresului, într-un moment în care evaluarea situației economice cântărește în dezbaterea electorală.
Barack Obama, în campanie pentru democrați în Ohio
Fostul președinte Barack Obama a participat sâmbătă, 24 octombrie, la un miting în Cleveland, unde i-a susținut pe Sherrod Brown, candidat pentru Senat, și pe Amy Acton, candidata democrată la funcția de guvernator al statului Ohio.
Brown încearcă să revină în Senat și îl înfruntă pe republicanul Jon Husted. În cursa pentru conducerea statului, Acton candidează împotriva republicanului Vivek Ramaswamy.
În fața a mii de susținători, Obama a prezentat alegerile drept o oportunitate de a limita agenda administrației Trump. Apariția sa în Ohio face parte din efortul democraților de a mobiliza electoratul înaintea votului care va decide noua configurație a Congresului.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News