Zelenski acuză întârzieri în livrarea rachetelor Patriot: Ucraina așteaptă aprobarea SUA de aproape o lună

Ucraina așteaptă de aproape o lună aprobarea secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, pentru livrarea unor rachete esențiale, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski. Între timp, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și a obiectivelor civile din Ucraina, relatează Reuters.
Întârzierile livrărilor de rachete Patriot și NASAMS amplifică tensiunile dintre Kiev și Washington
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat în repetate rânduri Statelor Unite să accelereze livrările de rachete înainte de venirea iernii. Washingtonul furnizează rachete achiziționate de aliații NATO prin intermediul programului PURL.
Săptămâna trecută, secretarul de stat american Marco Rubio a recunoscut că este posibil ca un lot de rachete interceptoare să nu fi ajuns în Ucraina. Acesta a precizat însă că întârzierea nu a avut cauze politice.
Întârzierile în livrarea rachetelor amplifică tensiunile dintre Ucraina și Statele Unite. Relațiile dintre cele două țări au fost afectate și după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord privind motorina cu Rusia și l-a criticat pe Zelenski pentru refuzul Kievului de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești.
Restricțiile Starlink afectează operațiunile militare și apărarea antiaeriană a Ucrainei
În ultimele săptămâni, Ucraina s-a confruntat și cu întreruperi în accesul la informațiile de avertizare timpurie privind atacurile cu rachete balistice rusești. Totodată, Kievul a semnalat că serviciul Starlink destinat utilizării militare a fost limitat timp de câteva zile, perturbând operațiunile de pe front și capacitatea de apărare antiaeriană.
Potrivit Reuters, ordinul de reducere a vitezei serviciului Starshield a venit din interiorul Casei Albe. Atât Elon Musk, directorul general al SpaceX, cât și oficialii americani și-au atribuit reciproc responsabilitatea pentru restricțiile impuse serviciilor Starlink și Starshield.