Zelenski acuză întârzieri în livrarea rachetelor Patriot: Ucraina așteaptă aprobarea SUA de aproape o lună

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 26 oct. 2026, 16:16

Ucraina așteaptă de aproape o lună aprobarea secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, pentru livrarea unor rachete esențiale, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski. Între timp, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și a obiectivelor civile din Ucraina, relatează Reuters.

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