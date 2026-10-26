A murit Eric Bauza, actorul care a dat voce personajelor Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 oct. 2026, 11:14

Eric Bauza - actorul care a dat viață unor personaje celebre din seria „Looney Tunes”, precum Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig - a murit la vârsta de 46 de ani, relatează BBC, citând informații publicate de revista Variety. Familia artistului, câștigător al mai multor premii Emmy, a anunțat pe Instagram că acesta a murit „pe neașteptate”. Potrivit Variety, cauza decesului a fost o boală cardiovasculară hipertensivă, iar Bauza a murit duminică, 25 octombrie, la domiciliul său.

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