A murit Eric Bauza, actorul care a dat voce personajelor Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig

Eric Bauza - actorul care a dat viață unor personaje celebre din seria „Looney Tunes”, precum Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig - a murit la vârsta de 46 de ani, relatează BBC, citând informații publicate de revista Variety. Familia artistului, câștigător al mai multor premii Emmy, a anunțat pe Instagram că acesta a murit „pe neașteptate”. Potrivit Variety, cauza decesului a fost o boală cardiovasculară hipertensivă, iar Bauza a murit duminică, 25 octombrie, la domiciliul său.
Eric Bauza, una dintre vocile emblematice ale personajelor Looney Tunes
Născut în provincia canadiană Ontario, într-o familie de origine filipineză, Eric Bauza a povestit, într-un interviu acordat NBC News în 2021, că a crescut fiind un mare admirator al personajelor Looney Tunes și că, în copilărie, obișnuia să le imite vocile, scrie BBC.
În filmul „Space Jam: A New Legacy”, lansat în 2021, Bauza a dat voce personajelor Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd și Foghorn Leghorn. Ulterior, a reluat aceste roluri și l-a interpretat și pe Road Runner în producția animată „Coyote vs. Acme”.
Actorul a contribuit cu vocea la mai multe personaje din „Coyote vs. Acme”, unul dintre filmele animate lansate în această vară, și a apărut în producția recentă „Forgotten Island”.
Bauza l-a interpretat și pe generalul Toad în „The Super Mario Bros. Movie”, din 2023, precum și în continuarea „The Super Mario Galaxy Movie”, care s-a numărat printre filmele cu cele mai mari încasări internaționale ale anului.
Trei premii Emmy pentru interpretări vocale
Între 2022 și 2025, Eric Bauza a câștigat trei premii Emmy pentru interpretări vocale remarcabile în mai multe seriale de televiziune.
Într-o declarație citată de The Hollywood Reporter, Channing Dungey, președintele Warner Bros. Television Group și al rețelelor americane ale companiei, l-a descris drept un talent vocal aparte, care a adus bucurie și râsete milioanelor de oameni din întreaga lume.
Dungey a afirmat că Bauza a continuat tradiția unor mari actori de voce, precum Mel Blanc, și a amintit că artistul considera continuarea moștenirii legendare a personajelor Looney Tunes drept una dintre cele mai mari onoruri ale vieții sale.