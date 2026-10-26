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A murit Eric Bauza, actorul care a dat voce personajelor Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig

Eric Bauza/ Profimedia

Eric Bauza/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 oct. 2026, 11:14

Eric Bauza - actorul care a dat viață unor personaje celebre din seria „Looney Tunes”, precum Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig - a murit la vârsta de 46 de ani, relatează BBC, citând informații publicate de revista Variety. Familia artistului, câștigător al mai multor premii Emmy, a anunțat pe Instagram că acesta a murit „pe neașteptate”. Potrivit Variety, cauza decesului a fost o boală cardiovasculară hipertensivă, iar Bauza a murit duminică, 25 octombrie, la domiciliul său.

Eric Bauza, una dintre vocile emblematice ale personajelor Looney Tunes

Născut în provincia canadiană Ontario, într-o familie de origine filipineză, Eric Bauza a povestit, într-un interviu acordat NBC News în 2021, că a crescut fiind un mare admirator al personajelor Looney Tunes și că, în copilărie, obișnuia să le imite vocile, scrie BBC.

Looney Tunes transcende toate limbile și culturile. Nu contează din ce parte a planetei vii. Înțelegi comedia

— declara actorul.

În filmul „Space Jam: A New Legacy”, lansat în 2021, Bauza a dat voce personajelor Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd și Foghorn Leghorn. Ulterior, a reluat aceste roluri și l-a interpretat și pe Road Runner în producția animată „Coyote vs. Acme”.

Actorul a contribuit cu vocea la mai multe personaje din „Coyote vs. Acme”, unul dintre filmele animate lansate în această vară, și a apărut în producția recentă „Forgotten Island”.

Bauza l-a interpretat și pe generalul Toad în „The Super Mario Bros. Movie”, din 2023, precum și în continuarea „The Super Mario Galaxy Movie”, care s-a numărat printre filmele cu cele mai mari încasări internaționale ale anului.

Trei premii Emmy pentru interpretări vocale

Între 2022 și 2025, Eric Bauza a câștigat trei premii Emmy pentru interpretări vocale remarcabile în mai multe seriale de televiziune.

Într-o declarație citată de The Hollywood Reporter, Channing Dungey, președintele Warner Bros. Television Group și al rețelelor americane ale companiei, l-a descris drept un talent vocal aparte, care a adus bucurie și râsete milioanelor de oameni din întreaga lume.

Dungey a afirmat că Bauza a continuat tradiția unor mari actori de voce, precum Mel Blanc, și a amintit că artistul considera continuarea moștenirii legendare a personajelor Looney Tunes drept una dintre cele mai mari onoruri ale vieții sale.

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