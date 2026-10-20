Calendar ortodox, 20 octombrie 2026. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi și cine își serbează onomastica

Credincioșii ortodocși îi prăznuiesc marți, 20 octombrie 2026, pe Sfântul Mare Mucenic Artemie și pe Sfântul Cuvios Gherasim din Kefalonia. Ziua este dedicată rugăciunii, credinței și amintirii celor care au rămas statornici în fața încercărilor. Tot astăzi, persoanele care poartă numele Gherasim sau Artemie își pot sărbători onomastica.
Ce sărbătoare este în calendarul ortodox pe 20 octombrie
Calendarul creștin ortodox îi pomenește în această zi pe Sfântul Mare Mucenic Artemie și pe Sfântul Cuvios Gherasim din Kefalonia, doi sfinți cunoscuți pentru mărturisirea credinței și pentru viața dedicată slujirii lui Dumnezeu.
Pomenirea lor le oferă credincioșilor un prilej de reculegere și de apropiere de valorile creștine, precum curajul, smerenia, răbdarea și devotamentul.
Sfântul Mare Mucenic Artemie, sărbătorit pe 20 octombrie
Sfântul Mare Mucenic Artemie a trăit în secolul al IV-lea și a ocupat o funcție importantă în armata imperială. Potrivit tradiției bisericești, acesta s-a aflat în slujba împăratului Constantin cel Mare și a fost martor al unor evenimente care i-au întărit credința creștină.
După moartea împăratului Constantin, Artemie a continuat să ocupe o poziție importantă în Imperiul Roman. În timpul împăratului Constanțiu, a primit însărcinarea de a aduce la Constantinopol moaștele unor sfinți apostoli.
Viața sa s-a încheiat în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor din vremea împăratului Iulian Apostatul. Pentru că a refuzat să renunțe la credința sa, Artemie a fost supus chinurilor și a murit ca martir. Biserica îl cinstește drept exemplu de curaj și statornicie în mărturisirea lui Hristos.
Sfântul Cuvios Gherasim din Kefalonia, model de rugăciune și smerenie
Un alt sfânt pomenit pe 20 octombrie este Sfântul Cuvios Gherasim din Kefalonia, cunoscut și sub numele de Gherasim cel Nou.
Născut în Trikkala, în regiunea Peloponezului, acesta a ales viața monahală și a petrecut perioade de nevoință în mai multe locuri importante pentru creștinătate, inclusiv la Muntele Athos și în Țara Sfântă.
După pelerinajele sale, Sfântul Gherasim s-a stabilit pe insula Kefalonia, unde a întemeiat o mănăstire și s-a dedicat rugăciunii, postului și ajutorării celor aflați în suferință. Tradiția ortodoxă îi atribuie darul vindecării și numeroase minuni.
Sfântul Gherasim a trecut la cele veșnice în anul 1579, iar cinstirea sa a rămas puternică, mai ales în Grecia. Credincioșii îl consideră un ocrotitor și un exemplu de viață duhovnicească.
Cine își serbează onomastica pe 20 octombrie
Persoanele care poartă numele Artemie și Gherasim își pot sărbători ziua numelui pe 20 octombrie, în cinstea sfinților pomeniți în calendarul ortodox.
Cu această ocazie, cei care doresc să transmită un mesaj sărbătoriților pot folosi urări simple, precum „La mulți ani, cu sănătate, pace și bucurii!” sau „Fie ca ocrotirea sfântului al cărui nume îl porți să-ți aducă liniște și binecuvântare!”.
Se ține post pe 20 octombrie 2026?
În anul 2026, data de 20 octombrie cade într-o zi de marți. Potrivit calendarului ortodox, aceasta nu este zi de post, astfel că nu există restricțiile alimentare specifice zilelor de miercuri și vineri sau perioadelor de post.
Credincioșii pot participa la slujbele religioase și se pot ruga pentru sănătatea familiei, pentru pace sufletească și pentru ajutor în momentele dificile.
sursa: Basilica.ro