Sărbătoarea zilei, 19 octombrie: Ce Sfinți sunt pomeniți azi în calendarul ortodox

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 07:29

Data de 19 octombrie este dedicată pomenirii Sfântului Proroc Ioil și Sfântului Mucenic Uar, alături de alți sfinți menționați în calendarul bisericesc. Ziua de 19 octombrie este un prilej de reflecție spirituală și de descoperire a semnificațiilor religioase și culturale ale calendarului. Pentru credincioșii ortodocși, această dată este asociată cu pomenirea unor sfinți, fiind un moment în care tradițiile și obiceiurile religioase își găsesc locul în viața comunităților.

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