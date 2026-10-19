Sărbătoarea zilei, 19 octombrie: Ce Sfinți sunt pomeniți azi în calendarul ortodox

Data de 19 octombrie este dedicată pomenirii Sfântului Proroc Ioil și Sfântului Mucenic Uar, alături de alți sfinți menționați în calendarul bisericesc. Ziua de 19 octombrie este un prilej de reflecție spirituală și de descoperire a semnificațiilor religioase și culturale ale calendarului. Pentru credincioșii ortodocși, această dată este asociată cu pomenirea unor sfinți, fiind un moment în care tradițiile și obiceiurile religioase își găsesc locul în viața comunităților.
Ce sărbătoare este pe 19 octombrie
În calendarul ortodox român, data de 19 octombrie este dedicată pomenirii Sfântului Proroc Ioil și Sfântului Mucenic Uar, alături de alți sfinți menționați în calendarul bisericesc. Această zi le oferă credincioșilor ocazia de a participa la slujbe și de a reflecta asupra valorilor creștine, precum credința, răbdarea și bunătatea.
Sfântul Proroc Ioil este cunoscut în tradiția biblică drept unul dintre prorocii Vechiului Testament. Mesajele sale sunt asociate cu chemarea la pocăință, întoarcerea către Dumnezeu și speranța în reînnoirea spirituală.
Cine a fost Sfântul Ioil
Sfântul Proroc Ioil a trăit și a propovăduit în regatul Iuda, în jurul anului 850 î.Hr. Numele său, de origine ebraică, se traduce prin „dragostea lui Dumnezeu”.
Cartea biblică ce îi poartă numele, alcătuită din trei capitole și inclusă în Vechiul Testament, cuprinde profeții despre încercările care urmau să se abată asupra țării. Printre acestea se numără o secetă puternică și patru invazii de lăcuste, care aveau să provoace mari pagube și să pustiască ținuturile.
De asemenea, Sfântul Proroc Ioil a vestit venirea timpurilor mesianice, când Duhul lui Dumnezeu urma să se reverse asupra tuturor oamenilor, după cum este consemnat în cartea sa (Ioil 2, 28-29).
Profeția sa a fost amintită de Sfântul Apostol Petru în ziua Pogorârii Duhului Sfânt, când acesta le-a explicat celor prezenți că Apostolii nu se aflau sub influența vinului, ci erau însuflețiți de lucrarea Duhului Sfânt. Astfel, cuvintele prorocului Ioil au fost puse în legătură cu evenimentul Cincizecimii, când Apostolii au început să vorbească în limbi diferite, spre uimirea celor adunați (Faptele Apostolilor 2, 17-18).
Cine a fost Sfântul Mucenic Uar (Varus)
A pătimit pentru Mântuitorul Iisus Hristos în timpul împăratului Maximian (285-305). Era soldat în armata romană din Egipt și creștin în ascuns. În anul 304, oamenii împăratului au prins în pustiul Egiptului șapte dascăli creștini, pe care i-au chinuit și i-au întemnițat pentru mărturisirea credinței creștine.
A doua zi, de dimineață, când au venit oamenii împăratului să-i ducă la judecată pe cei șapte dascăli, l-au găsit și pe Uar între ei. Deoarece, unul dintre părinți murise, Uar i-a luat locul și s-a prezentat și el în fața judecătorului și a recunoscut că este creștin. În urma mărturisirii sale, Sfântul Mucenic Uar a fost supus supliciilor și în cele din urmă a suferit moarte martirică.
Ce tradiții și obiceiuri sunt în această zi
Pentru mulți credincioși, zilele dedicate sfinților reprezintă momente de rugăciune, recunoștință și apropiere de familie. Participarea la Sfânta Liturghie, aprinderea unei lumânări și rostirea unei rugăciuni sunt gesturi prin care oamenii își exprimă credința.
În mediul rural, calendarul bisericesc continuă să influențeze ritmul vieții cotidiene și păstrarea unor obiceiuri locale. Practicile diferă de la o regiune la alta, iar unele tradiții sunt transmise din generație în generație.
sursa:calendarortodox.ro