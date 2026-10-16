Sărbătoarea zilei, vineri, 16 octombrie 2026. Ce sfânt este prăznuit astăzi și ce trebuie să știe credincioșii
sărbătoare 16 octombrie/foto AI
Calendarul creștin-ortodox din 16 octombrie 2026 îl pomenește pe Sfântul Mucenic Longhin Sutașul, unul dintre martorii Răstignirii și Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Credincioșii sunt îndemnați să respecte rânduiala zilei de vineri, dedicată postului, rugăciunii și reculegerii sufletești.
Ce sărbătoare este în calendarul ortodox pe 16 octombrie 2026
Ziua de vineri, 16 octombrie 2026, este dedicată în calendarul ortodox Sfântului Mucenic Longhin Sutașul. Acesta este cinstit pentru credința sa în Hristos și pentru mărturia legată de evenimentele petrecute la Răstignirea și Învierea Domnului.
Spre deosebire de marile praznice împărătești sau de sărbătorile marcate cu cruce roșie, pomenirea Sfântului Longhin Sutașul nu reprezintă o sărbătoare cu cruce roșie. Cu toate acestea, ziua are o semnificație aparte pentru credincioșii care își îndreaptă gândurile către exemplul de credință și curaj al sfinților mucenici.
Potrivit calendarului creștin-ortodox, 16 octombrie este și zi de post, fiind vineri, una dintre zilele săptămânii în care Biserica amintește Patimile Mântuitorului.
Cine a fost Sfântul Mucenic Longhin Sutașul
Conform tradiției bisericești, Longhin a fost un centurion roman, originar din Capadocia, care a slujit în armata romană în vremea împăratului Tiberiu, când Ponțiu Pilat era guvernator al Iudeei.
Longhin și soldații aflați sub comanda sa au fost rânduiți să participe la evenimentele legate de Răstignirea lui Iisus Hristos. Tradiția creștină îl prezintă drept unul dintre cei care au fost martori la moartea Mântuitorului pe Cruce și la semnele petrecute în acel moment.
Potrivit relatărilor evanghelice, un sutaș care a văzut cele întâmplate la Răstignire a mărturisit că Iisus era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Tradiția bisericească îl identifică pe acest sutaș cu Longhin.
Un alt moment important din viața sa este legat de paza Sfântului Mormânt. După Învierea Domnului, Longhin ar fi ajuns să creadă în Hristos, renunțând la vechile sale convingeri și devenind un mărturisitor al credinței creștine.
Pentru această alegere, potrivit tradiției, a fost prigonit și a primit moarte mucenicească. Biserica îl cinstește ca pe un exemplu al transformării sufletești și al curajului de a mărturisi adevărul credinței.
Ce semnificație are sărbătoarea Sfântului Longhin Sutașul
Pomenirea Sfântului Mucenic Longhin Sutașul transmite un mesaj despre puterea credinței și despre schimbarea lăuntrică a omului. Povestea sa este asociată cu trecerea de la îndoială la mărturisire și cu asumarea unei convingeri chiar și atunci când aceasta presupune sacrificii.
Pentru credincioșii ortodocși, exemplul său amintește că apropierea de Dumnezeu poate începe prin observarea adevărului și prin recunoașterea propriilor greșeli. Viața sfântului este, totodată, o mărturie despre curaj, sinceritate și statornicie în credință.
În această zi, credincioșii pot participa la slujbele bisericești, se pot ruga și își pot dedica mai mult timp reflecției și faptelor de milostenie.
Se ține post pe 16 octombrie 2026?
Da. Vineri, 16 octombrie 2026, este zi de post în calendarul ortodox, potrivit rânduielii obișnuite pentru zilele de miercuri și vineri.
Postul presupune, în mod tradițional, abținerea de la anumite alimente de origine animală, precum carnea, laptele, brânzeturile și ouăle, în funcție de rânduiala aplicabilă și de îndrumarea duhovnicească. Pentru această dată, calendarul indică o zi obișnuită de post.
Dincolo de restricțiile alimentare, postul are și o dimensiune spirituală. Rugăciunea, împăcarea cu cei din jur, evitarea conflictelor și ajutorarea persoanelor aflate în nevoie sunt considerate componente importante ale pregătirii sufletești.
Persoanele care au probleme de sănătate sau alte situații speciale pot cere sfatul medicului și al duhovnicului cu privire la respectarea postului.
Ce rugăciuni pot rosti credincioșii în această zi
Pe 16 octombrie, credincioșii se pot ruga pentru sănătate, pace sufletească, întărire în credință și ajutor în momentele dificile. Participarea la Sfânta Liturghie, atunci când programul bisericii permite, și lectura rugăciunilor personale pot fi modalități de a marca această zi.
Pomenirea Sfântului Mucenic Longhin Sutașul reprezintă și un prilej de reflecție asupra curajului de a face ceea ce este drept, asupra sincerității și asupra puterii de a-ți schimba viața în bine.
Astfel, ziua de 16 octombrie 2026 este o ocazie de rugăciune și reculegere pentru credincioșii ortodocși, care îl cinstesc pe Sfântul Mucenic Longhin Sutașul și respectă rânduiala postului de vineri.
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sursa: crestinortodox.ro
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