Sărbătoarea zilei, vineri, 16 octombrie 2026. Ce sfânt este prăznuit astăzi și ce trebuie să știe credincioșii

Publicat 16 oct. 2026, 07:39 Actualizat 16 oct. 2026, 07:42

Calendarul creștin-ortodox din 16 octombrie 2026 îl pomenește pe Sfântul Mucenic Longhin Sutașul, unul dintre martorii Răstignirii și Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Credincioșii sunt îndemnați să respecte rânduiala zilei de vineri, dedicată postului, rugăciunii și reculegerii sufletești.

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