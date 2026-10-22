Calendar ortodox 22 octombrie 2026. Ce sfinți sunt sărbătoriți joi și ce semnificație are această zi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 oct. 2026, 07:24

Credincioșii ortodocși îi prăznuiesc joi, 22 octombrie 2026, pe Sfântul Ierarh Averchie, episcopul Ierapolei, supranumit „cel întocmai cu Apostolii”, și pe Sfinții Șapte Tineri din Efes, cunoscuți și drept „cei Șapte Adormiți”. Pomenirea lor readuce în atenție puterea credinței, curajul mărturisirii creștine și nădejdea în înviere. Potrivit calendarului ortodox român, data nu este marcată cu cruce roșie și nu este zi de post.

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