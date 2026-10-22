Calendar ortodox 22 octombrie 2026. Ce sfinți sunt sărbătoriți joi și ce semnificație are această zi

Credincioșii ortodocși îi prăznuiesc joi, 22 octombrie 2026, pe Sfântul Ierarh Averchie, episcopul Ierapolei, supranumit „cel întocmai cu Apostolii”, și pe Sfinții Șapte Tineri din Efes, cunoscuți și drept „cei Șapte Adormiți”. Pomenirea lor readuce în atenție puterea credinței, curajul mărturisirii creștine și nădejdea în înviere. Potrivit calendarului ortodox român, data nu este marcată cu cruce roșie și nu este zi de post.
Ce sărbătoare este în calendarul ortodox pe 22 octombrie 2026
Calendarul creștin-ortodox îi amintește pe 22 octombrie pe Sfântul Averchie, episcopul Ierapolei, și pe Sfinții Șapte Tineri din Efes. Cele două pomeniri sunt legate de mărturisirea credinței în Hristos și de încrederea în puterea lui Dumnezeu.
Sfântul Averchie este cunoscut pentru activitatea sa misionară și pentru răspândirea creștinismului într-o perioadă în care credința creștină era încă puțin cunoscută în numeroase comunități ale Imperiului Roman. În același timp, tradiția despre cei Șapte Tineri din Efes păstrează vie mărturia unei minuni asociate cu învierea morților și viața veșnică.
Cine a fost Sfântul Averchie, episcopul Ierapolei
Sfântul Averchie a trăit în secolul al II-lea, în vremea împăratului roman Marc Aureliu, și a fost episcop al cetății Ierapole din Frigia, în Asia Mică.
Potrivit tradiției bisericești, acesta s-a remarcat prin râvna cu care a propovăduit Evanghelia și prin încercările sale de a-i îndruma pe oameni către credința creștină. Într-o perioadă în care numeroși locuitori se închinau zeilor păgâni, Sfântul Averchie a mărturisit credința în Hristos cu mult curaj.
Relatările hagiografice îi atribuie vindecări și alte minuni, prin care ar fi întărit credința celor care l-au întâlnit. Misiunea sa nu s-ar fi limitat la Ierapole, ci s-ar fi extins și în alte regiuni, inclusiv în Siria, Cilicia și Mesopotamia.
Pentru activitatea sa apostolică și pentru râvna cu care a răspândit învățătura creștină, Sfântul Averchie a primit numele de „cel întocmai cu Apostolii”. Exemplul său este asociat cu perseverența, credința statornică și responsabilitatea de a duce mai departe mesajul Evangheliei.
Sfinții Șapte Tineri din Efes, cunoscuți drept cei Șapte Adormiți
Tot pe 22 octombrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Șapte Tineri din Efes, cunoscuți în tradiția creștină drept cei Șapte Adormiți.
Potrivit tradiției bisericești, aceștia au trăit în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, din vremea împăratului Deciu. Pentru a scăpa de prigoană și pentru a-și păstra credința, s-ar fi retras într-o peșteră din apropierea cetății Efes.
Tradiția relatează că tinerii au adormit în chip minunat și s-au trezit după o perioadă îndelungată, în vremea împăratului Teodosie. Întâmplarea a fost interpretată de creștini ca o mărturie a puterii lui Dumnezeu și a adevărului învierii.
Pomenirea lor are o semnificație aparte pentru credincioși, întrucât amintește că speranța creștină nu se limitează la viața pământească, ci este legată de făgăduința vieții veșnice. Povestea celor Șapte Adormiți a fost transmisă de-a lungul secolelor în tradiția creștină, devenind un simbol al statorniciei în credință.
Este zi de post pe 22 octombrie 2026?
Conform calendarului ortodox român, joi, 22 octombrie 2026, nu este zi de post. Credincioșii nu au restricții alimentare specifice acestei date.
De asemenea, ziua nu este marcată cu cruce roșie în calendar. Acest lucru nu înseamnă că pomenirea sfinților este lipsită de importanță, ci că are o încadrare liturgică diferită de marile sărbători marcate în mod special.
Mesajul spiritual al sărbătorii
Pomenirea Sfântului Averchie și a Sfinților Șapte Tineri din Efes îi invită pe credincioși să reflecteze asupra curajului de a-și mărturisi credința, asupra perseverenței în fața încercărilor și asupra nădejdii în viața veșnică.
Prin exemplul Sfântului Averchie, Biserica amintește importanța slujirii și a răspândirii învățăturii creștine. Prin tradiția celor Șapte Adormiți, este reafirmată credința în puterea lui Dumnezeu și în înviere.
sursa: calendarortodox.ro