Sărbătoarea zilei 21 octombrie 2026. Ce sfinți sunt pomeniți astăzi și ce tradiții se respectă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 oct. 2026, 07:14

Credincioșii ortodocși îi prăznuiesc miercuri, 21 octombrie 2026, pe Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, pe Sfântul Mucenic Oprea și pe Sfinții Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel. Tot astăzi este pomenit Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare, iar ziua este marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie. Fiind miercuri, credincioșii respectă și rânduiala obișnuită a postului.

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