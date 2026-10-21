Sărbătoarea zilei 21 octombrie 2026. Ce sfinți sunt pomeniți astăzi și ce tradiții se respectă

Credincioșii ortodocși îi prăznuiesc miercuri, 21 octombrie 2026, pe Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, pe Sfântul Mucenic Oprea și pe Sfinții Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel. Tot astăzi este pomenit Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare, iar ziua este marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie. Fiind miercuri, credincioșii respectă și rânduiala obișnuită a postului.
Calendar ortodox 21 octombrie 2026. Ce sărbătoare este astăzi
Data de 21 octombrie ocupă un loc important în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, prin pomenirea unor mărturisitori ai credinței care au rămas în memoria Bisericii pentru statornicia și curajul lor. Sărbătoarea îi aduce în atenție pe Sfinții Visarion și Sofronie, pe Sfântul Mucenic Oprea și pe preoții Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel.
Acești sfinți sunt cinstiți în mod deosebit pentru apărarea credinței ortodoxe și pentru suferințele îndurate în contextul istoric și religios al Transilvaniei din secolul al XVIII-lea.
În aceeași zi, calendarul ortodox îl pomenește pe Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare, cunoscut pentru viața sa ascetică și pentru dedicarea față de rugăciune.
Cine au fost Sfinții Mărturisitori Visarion și Sofronie
Sfinții Visarion și Sofronie sunt considerați mărturisitori ai Ortodoxiei, fiind legați de lupta credincioșilor transilvăneni pentru păstrarea credinței strămoșești.
Sfântul Visarion a susținut apărarea Ortodoxiei într-o perioadă în care comunitățile ortodoxe din Transilvania se confruntau cu presiuni religioase. Prin predicile și activitatea sa, acesta a contribuit la mobilizarea credincioșilor în sprijinul tradiției ortodoxe.
Sfântul Sofronie a continuat aceeași luptă pentru libertatea religioasă, devenind o figură reprezentativă a rezistenței ortodoxe din Transilvania. Mărturia sa este asociată cu apărarea dreptului credincioșilor de a-și păstra credința și practicile religioase.
Biserica îi cinstește împreună cu Sfântul Mucenic Oprea și cu preoții Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, ale căror vieți sunt legate de aceeași perioadă de încercări.
Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare, pomenit pe 21 octombrie
Un alt sfânt pomenit în această zi este Ilarion cel Mare, unul dintre numele cunoscute ale monahismului creștin timpuriu.
Acesta a ales o viață dedicată rugăciunii, postului și retragerii din lume, devenind un exemplu de asceză și disciplină spirituală. Tradiția bisericească îl prezintă drept un monah care a căutat apropierea de Dumnezeu prin simplitate, smerenie și nevoință.
Pomenirea sa le amintește credincioșilor de importanța rugăciunii, a cumpătării și a unei vieți trăite în acord cu valorile creștine.
Este dezlegare la pește pe 21 octombrie 2026?
Ziua de 21 octombrie 2026 cade într-o miercuri, zi în care Biserica Ortodoxă recomandă respectarea postului de peste an.
Credincioșii care țin postul evită alimentele de dulce, potrivit rânduielilor bisericești. Regimul concret al postului și eventualele dezlegări se verifică în calendarul ortodox pentru anul respectiv.
Postul nu presupune doar schimbarea alimentației, ci și o atenție sporită acordată rugăciunii, faptelor bune, împăcării cu cei din jur și ajutorării persoanelor aflate în nevoie.
sursa: cresrinortodox.ro