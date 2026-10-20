Metoda neobișnuită folosită de proprietarul unui BMW M3 pentru a trece ITP-ul. Ce a turnat în rezervor

Un proprietar de BMW M3 susține că a găsit o metodă neobișnuită prin care poate reduce aproape complet emisiile poluante ale mașinii și poate trece mai ușor inspecția tehnică periodică (ITP). Acesta afirmă că adăugarea unei cantități de etanol sau alcool sanitar în rezervor ar putea modifica rezultatele testelor de emisii. Specialiștii avertizează însă că o asemenea practică poate avea consecințe imprevizibile asupra motorului și a sistemului de alimentare.
Experimentul, relatat de publicația spaniolă El Debate, readuce în discuție riscurile folosirii unor substanțe care nu sunt recomandate de producătorii auto pentru funcționarea motoarelor.
Cum susține șoferul că poate reduce emisiile mașinii
Potrivit relatării, proprietarul automobilului afirmă că procedura ar fi simplă: rezervorul trebuie să ajungă la aproximativ un sfert din capacitate, după care ar urma să fie adăugată o cantitate de aproximativ jumătate de litru de etanol sau alcool sanitar.
Șoferul susține că, după pornirea motorului, emisiile ar scădea aproape de zero, ceea ce ar facilita trecerea inspecției tehnice.
Afirmația trebuie însă privită cu prudență. Nu există suficiente informații care să demonstreze că metoda funcționează în mod fiabil pe un BMW M3 sau pe alte automobile și nici că ar putea garanta obținerea unor valori conforme la testarea emisiilor.
În plus, modificarea combustibilului folosit de motor fără respectarea specificațiilor producătorului poate afecta funcționarea sistemului de alimentare, arderea combustibilului și componentele motorului.
De ce alcoolul sanitar nu este același lucru cu etanolul din benzină
Deși unele tipuri de benzină conțin etanol în proporții stabilite prin standardele aplicabile, acest lucru nu înseamnă că orice produs pe bază de alcool poate fi introdus în rezervorul unei mașini.
Etanolul utilizat drept componentă a combustibilului este destinat acestui scop și trebuie să respecte anumite cerințe privind compoziția și calitatea. În schimb, alcoolul sanitar poate conține apă, substanțe denaturante și alți aditivi, în funcție de produs.
Prezența acestor componente poate crea probleme în sistemul de alimentare, în special dacă motorul nu este proiectat pentru combustibilul respectiv.
Consecințele pot varia în funcție de compoziția substanței, cantitatea introdusă și caracteristicile vehiculului. Printre riscurile posibile se numără funcționarea neregulată a motorului, deteriorarea unor componente și apariția unor defecțiuni costisitoare.
Prin urmare, folosirea alcoolului sanitar pentru reducerea emisiilor nu reprezintă o soluție sigură sau recomandată pentru pregătirea mașinii în vederea ITP-ului.
BMW M3, o mașină performantă expusă unor riscuri inutile
Experimentul este cu atât mai surprinzător cu cât automobilul ales este un BMW M3, un model sportiv cunoscut pentru performanțele sale și pentru complexitatea sistemelor tehnice.
Motoarele moderne sunt gestionate de unități electronice de control care reglează injecția, aprinderea și alți parametri pentru a menține funcționarea în limitele prevăzute de producător.
Introducerea unui combustibil cu o compoziție necorespunzătoare poate modifica procesul de ardere și poate determina sistemele electronice să ajusteze parametrii de funcționare. Rezultatul nu este neapărat o reducere a poluării și nu poate fi anticipat în mod sigur fără teste efectuate în condiții controlate.
În cazul unei mașini performante, eventualele intervenții necorespunzătoare pot genera costuri semnificative de diagnosticare și reparație.
Cum poate influența diagnoza electronică rezultatul ITP
Un alt aspect important al inspecțiilor tehnice moderne este utilizarea echipamentelor de diagnoză conectate la portul OBD al vehiculului.
În funcție de modelul mașinii și de procedurile aplicabile, inspectorii pot verifica informații privind sistemele de control al emisiilor, existența unor defecțiuni înregistrate și starea monitoarelor de diagnosticare.
Aceste verificări pot ajuta la identificarea unor probleme care nu sunt evidente în timpul unei simple examinări vizuale. Totuși, informațiile disponibile prin OBD diferă de la un vehicul la altul, iar conectarea la acest port nu oferă automat acces la orice detaliu despre istoricul mașinii.
Ștergerea recentă a codurilor de eroare sau deconectarea bateriei poate determina resetarea unor monitoare de diagnosticare. Dacă sistemele relevante nu au finalizat verificările necesare, vehiculul poate fi respins, în funcție de procedura aplicabilă și de rezultatele evaluării.
Astfel, încercarea de a ascunde o defecțiune înaintea inspecției nu reprezintă o soluție sigură pentru obținerea unui rezultat favorabil.
Ce este recomandat pentru reducerea emisiilor înainte de ITP
Dacă un automobil nu respectă valorile admise la testarea emisiilor, soluția corectă este identificarea cauzei și remedierea problemei, nu modificarea improvizată a combustibilului.
Verificarea sistemului de injecție, a senzorilor, a catalizatorului și a altor componente implicate în controlul emisiilor poate ajuta la stabilirea motivului pentru care mașina nu trece testul.
De asemenea, întreținerea periodică și utilizarea combustibilului prevăzut de producător contribuie la funcționarea corespunzătoare a motorului.
Metoda prezentată de proprietarul BMW M3 rămâne o afirmație relatată de presa străină, nu o procedură validată pentru trecerea ITP-ului.