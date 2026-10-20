Metoda neobișnuită folosită de proprietarul unui BMW M3 pentru a trece ITP-ul. Ce a turnat în rezervor

Publicat 20 oct. 2026, 20:17 Actualizat 20 oct. 2026, 20:18

Un proprietar de BMW M3 susține că a găsit o metodă neobișnuită prin care poate reduce aproape complet emisiile poluante ale mașinii și poate trece mai ușor inspecția tehnică periodică (ITP). Acesta afirmă că adăugarea unei cantități de etanol sau alcool sanitar în rezervor ar putea modifica rezultatele testelor de emisii. Specialiștii avertizează însă că o asemenea practică poate avea consecințe imprevizibile asupra motorului și a sistemului de alimentare.

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