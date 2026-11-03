Sărbătoarea zilei, marți 3 noiembrie: Ce Sfinți sunt pomeniți de Biserică și ce trebuie să știe credincioșii

Credincioșii ortodocși îi sărbătoresc marți, 3 noiembrie 2026, pe Sfinții Sfințiți Mucenici Achepsima, episcopul, Iosif, preotul, și Aitala, diaconul. Tot în această zi, Biserica amintește Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida. Data nu este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, iar credincioșii nu au dezlegare sau restricții speciale de post.
Cine au fost Sfinții Achepsima, Iosif și Aitala
Cei trei sfinți au trăit în secolul al IV-lea, în Persia, în timpul domniei regelui Sapor al II-lea, când creștinii erau supuși unor persecuții puternice.
Sfântul Achepsima era episcop și avea aproximativ 80 de ani în momentul în care a fost arestat. Alături de el au fost prinși preotul Iosif și diaconul Aitala. Cei trei au fost îndemnați să renunțe la credința creștină și să aducă jertfe zeilor păgâni, însă au refuzat.
Potrivit tradiției creștine, aceștia au îndurat numeroase chinuri și au fost ținuți în temniță, fără să renunțe la convingerile lor religioase. În cele din urmă, au primit moarte martirică, devenind exemple de statornicie și curaj pentru comunitatea creștină.
Biserica îi cinstește împreună, iar denumirea de „Sfințiți Mucenici” arată că au fost slujitori ai Bisericii care au murit pentru credința lor.
Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida
Tot pe 3 noiembrie, calendarul ortodox amintește Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida, localitate din Țara Sfântă.
Evenimentul marchează mutarea moaștelor sfântului într-o biserică ridicată în cinstea sa, după încetarea persecuțiilor împotriva creștinilor. Lida a devenit astfel un important loc de cinstire a Sfântului Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți martiri ai creștinătății.
Această pomenire completează semnificația religioasă a zilei de 3 noiembrie, readucând în atenția credincioșilor importanța mărturisirii credinței și a cinstirii sfinților.
Se ține post marți, 3 noiembrie 2026?
Potrivit calendarului creștin-ortodox, marți, 3 noiembrie 2026, este zi fără post. Credincioșii nu au restricții alimentare specifice acestei zile.
De asemenea, data nu este marcată cu cruce roșie, fiind o zi obișnuită din punctul de vedere al rangului sărbătorii liturgice.
sursa: ziarulumina.ro