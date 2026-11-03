Sărbătoarea zilei, marți 3 noiembrie: Ce Sfinți sunt pomeniți de Biserică și ce trebuie să știe credincioșii

Publicat 3 nov. 2026, 07:12 Actualizat 3 nov. 2026, 07:13

Credincioșii ortodocși îi sărbătoresc marți, 3 noiembrie 2026, pe Sfinții Sfințiți Mucenici Achepsima, episcopul, Iosif, preotul, și Aitala, diaconul. Tot în această zi, Biserica amintește Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida. Data nu este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, iar credincioșii nu au dezlegare sau restricții speciale de post.

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