Sărbătoarea zilei de 1 noiembrie: Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 nov. 2026, 07:37

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește astăzi, 1 noiembrie, pe Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia, doi frați care și-au dedicat viața vindecării celor bolnavi, fără să primească bani sau alte recompense pentru ajutorul oferit. Prin credința, milostenia și dragostea lor față de oameni, au rămas peste veacuri modele de dăruire și slujire creștină.

Distribuie articolul