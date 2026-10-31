Momentul în care doi tineri o rup la fugă după ce au intrat cu mașina în gardul Spitalului de Psihiatrie din Constanța și l-au distrus

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 31 oct. 2026, 22:38

Doi tineri au abandonat mașina în curtea Spitalului de Psihiatrie din Constanța, după ce au distrus un zid de beton. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îi arată fugind cu gecile în mâini, în încercarea de a-și ascunde fețele.

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