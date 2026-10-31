Momentul în care doi tineri o rup la fugă după ce au intrat cu mașina în gardul Spitalului de Psihiatrie din Constanța și l-au distrus

Doi tineri au abandonat mașina în curtea Spitalului de Psihiatrie din Constanța, după ce au distrus un zid de beton. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îi arată fugind cu gecile în mâini, în încercarea de a-și ascunde fețele.
Doi tineri au provocat distrugeri în curtea Spitalului de Psihiatrie din Constanța, după ce autoturismul în care se aflau a intrat într-un gard de beton și a lăsat în urmă o spărtură de mari dimensiuni. Imediat după impact, cei doi au abandonat mașina și au fugit, însă camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă. Polițiștii l-au identificat ulterior pe șofer: un tânăr de 21 de ani, care nu deținea permis de conducere și consumase alcool.
Au fugit cu gecile în mâini, dar camerele de supraveghere au surprins totul
Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 31 octombrie, în apropierea Spitalului de Psihiatrie din Constanța. După ce au intrat cu mașina în gardul de beton al unității medicale, șoferul și pasagerul au părăsit autoturismul rămas în curte și au încercat să dispară de la locul accidentului.
Imaginile distribuite de Reporter Neptun TV surprind momentul în care cei doi se îndepărtează în fugă. Grăbiți să nu fie recunoscuți, tinerii aleargă ținându-și gecile în mâini și încercând să-și acopere fețele cu acestea.
Un martor care observă scena le atrage atenția că au fost filmați de camerele de supraveghere, adresându-le replica: „Proştilor! Uite camera acolo sus. V-a luat!”.
Filmarea surprinde apoi urmările impactului: o gaură uriașă în gardul de beton, bucăți de zid prăbușite și autoturismul abandonat în curtea spitalului.
Șoferul de 21 de ani nu avea permis și consumase alcool
Fuga celor doi nu i-a împiedicat pe polițiști să stabilească cine se afla la volan. În urma verificărilor, conducătorul autoturismului a fost identificat ca fiind un tânăr în vârstă de 21 de ani.
Polițiștii au descoperit că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Verificările au arătat și că tânărul consumase alcool înainte de a se urca la volan.
Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Astfel, accidentul în urma căruia gardul Spitalului de Psihiatrie din Constanța a fost distrus a scos la iveală și faptul că șoferul conducea fără permis și după ce consumase băuturi alcoolice.